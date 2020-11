Il servizio del giornalista Pietro Galluccio

Un altro servizio che ha il merito di diffondere il messaggio più importante di questo periodo: il Covid-19 c’è e può fare molto male. Si tratta delle riprese effettuate pesso la Unità Operativa Complessa di Medicina Interna iGr dell’ospedale Civico di Palermo nella notte tra il il 5 e il 6 novembre dal giornalista Pietro Galluccio (con il montaggio di Mattia Galluccio).

La UOC è stata trasformata in reparto Covid. Aveva 66 posti letto ordinari, diventati 61 per l’infezione. Per creare le “zone cuscinetto” fra la parte contaminata e la parte pulita del reparto sono state, infatti, tolte alcune stanze: quelle in cui avviene la svestizione prima di uscire dalla zona contaminata. Il primario è Salvatore Corrao, membro del Comitato Tecnico Scientificio della Regione Siciliana, che invita naturalmente a non sottovalutare il coronavirus.

E ieri anche BlogSicilia.it ha condiviso il servizio di Massimo Minutella che ha raccontato la situazione all’interno dello stesso ospedale Civico, che ha suscitato centinaia di reazioni sui social media, soprattutto di gente che ha ringraziato perché questi video hanno il merito di dimostrare con le immagini la sofferenza sia fisica che emotiva può causare il Covid-19. Nonché di dare uno schiaffo a chi, nonostante tutto questo, continua addirittura a negare che sia in corso la più grave emergenza sanitaria (e conseguentemente economica) degli ultimi 100 anni.

