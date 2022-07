dopo oltre 40 anni, le informazioni per visitarla

Dopo oltre quarant’anni riapre in occasione di RestArt (visite venerdì e sabato dalle 18,00 alle 20,00 prenotabili sul sito www.restartpalermo.it) i suoi cancelli Villa Alliata di Pietratagliata, la villa del Principe Mago, così Bent Parodi in un suo celebre libro, definì Raniero Alliata, proprietario ed ultimo custode della nobile dimora.

Realizzata nel 1883 dall’architetto Francesco Paolo Palazzotto, è considerata una delle costruzioni di maggior pregio del periodo neo gotico siciliano.

Le visite accompagnate si svolgeranno a cantiere aperto.

Villa Alliata di Pietratagliata, via Serradifalco, 115 è stata riaperta oggi, mercoledì 27 luglio, con la prima visita riservata alla stampa Presenti l’architetto Filippo Dattolo responsabile del progetto di restauro e Bernardo Tortorici di Raffadali che cura RestArt manifestazione organizzata dall’associazione Amici dei Musei siciliani e da Digitrend, azienda specializzata in digital transformation che ha sviluppato la piattaforma smart di prenotazione, ticketing e audioguide www.restartpalermo.it.

“Siamo felici di ospitare all’interno di RestArt la riapertura, a cantiere aperto, di Villa Alliata di Pietratagliata e ringrazio la proprietà per aver voluto offrire questa opportunità alla città” ha affermato Bernardo Tortorici di Raffadali, durante la cerimonia di riapertura del gioiello neo-gotico. “L’idea della ripartenza da cui nasce il Festival – ha aggiunto Tortorici – non può che essere di augurio per la rinascita di questa splendida dimora il cui magnifico restauro, dopo il lungo e desolante periodo di abbandono, restituisce bellezza e decoro al patrimonio culturale di Palermo”.

“Un progetto impegnativo – ha detto l’architetto Dattilo che assieme all’ingegnere Antonio Piccione hanno curato la parte progettuale – di ciò che rimane della ‘Belle Époque’ con i suoi giardini che a breve ritorneranno a risplendere. L’occasione della apertura straordinaria della villa – ha concluso Dattilo – sarà un momento per far conoscere ciò che è stato fatto, anche grazie alla collaborazione delle tante maestranze che hanno partecipato alla ricostruzione”.

Il festival RestArt è giunto alla terza edizione. Sino al 10 settembre a Palermo, dunque, ogni venerdì e sabato, le notti della bellezza e una grande festa della cultura, in nome del desiderio comune di riappropriarsi del patrimonio storico e artistico della città.

RestArt apre in notturna alcuni tra i più importanti siti di Palermo partendo dalla rete di istituzioni pubbliche e fondazioni private che collaborano allo svolgimento dell’iniziativa.

Un ricco calendario di eventi culturali e artistici che vuole proporre una nuova offerta turistica nelle sere d’estate.

Ogni venerdì e sabato, si visiteranno, con prenotazione online, scegliendo l’orario tra le 19 e mezzanotte, numerosi beni architettonici e culturali tra musei, orti universitari, carceri seicentesche, teatri, oratori serpottiani, torri e chiese arabo normanne.

La manifestazione si chiuderà domenica 11 settembre a Palazzo Branciforte con l’inaugurazione del monumento che la Fondazione Sicilia ha commissionato per ricordare Sebastiano Tusa.

Palermo, dunque, deve ripartire. Dai suoi tesori più autentici: quell’enorme patrimonio di siti culturali, musei, palazzi che permettono di leggerla attraverso periodi, dominazioni, strati diversi che sono la vera ricchezza di una città multiculturale.

Casa Florio ai 4 pizzi

Campanile di S.Giuseppe Cafasso

Museo Pitrè

Museo Salinas

Museo Riso

Steri

Carceri della Santa Inquisizione

Palazzo Abatellis

Palazzo Mirto

Cuba

Palazzina cinese

Palazzo Branciforte

Palazzo Butera

Teatro Massimo

Oratorio dei Bianchi

Chiesa della Catena

Chiesa di S. Giovanni degli Eremiti

Oratorio di S.Lorenzo

Oratorio di S.Mercurio

Oratorio di S.Cita

Oratorio del SS.Rosario in S.Domenico

Orto botanico

Informazioni pratiche: i siti apriranno straordinariamente in notturna, ogni venerdì e sabato dalle 19 a mezzanotte. Ingressi e prenotazioni su www.restartpalermo.it, scegliendo precisi slot orari, secondo le indicazioni di ciascun sito.