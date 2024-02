E’ uno degli ingressi al parco di Villa Trabia nel pieno centro di Palermo. Si tratta del cancello storico che sorge in via Marchese Ugo a due passi da piazza croci e nel pieno centro residenziale elegante della città. Uno splendido cancello in ferro in stile Liberty con a fianco due imponenti colonne monumentali segnano la storia di una villa della Palermo bene.

Restaurato ma chiuso

Lo storico cancello, dopo anni di incuria, è stato finalmente restaurato così come l’intera area di accesso alla villa dal lato più nobile, proprio via Marchese Ugo. La villa conta su altri due accessi: quello carrabile da via Salinas, dal quale peraltro si accede direttamente alle costruzioni che ospitano strutture comunali e la biblioteca e all’area a volte usata per i matrimoni civili. Un secondo ingresso, aperto solo in alcune ore del giorno e in alcuni giorni della settimana, è u cancelletto di servizio, abbastanza piccolo e che pochi conoscono, che sporge a fianco della scuola media Alberico Gentili nell’omonima piazza.

Ma il cancello più bello che permette, peraltro, di entrare nella villa dal lato del giardino e di percorrere il ponte sul cavalcavia di via Piersanti Mattarella, resta invece chiuso.

Disagio per i cittadini che abitano la zona

A segnalare quello che definiscono un vero e proprio disservizio e che considerano immotivato sono i residenti della zona che vorrebbero ornare a fruire dello splendido parco. Per accedere a Villa Trabia, infatti, chi abita su via Libertà o su via Marchese Ugo e lungo le strade limitrofe, si trova costretto a fare un bel giro intorno alla villa dalla parte esterna e spesso anche attraverso marciapiedi non proprio “comodi” per raggiungere uno degli altri ingressi.

Aprite quel cancello, l’appello al Comune dei residenti

Una chiusura che, peraltro, sembra, agli occhi degli abitanti del centro di Palermo, del tutto immotivata. Quando il cancello era malmesso si poteva accedere ugualmente e durante i lavori lo stesso cancello era stato messo in sicurezza lasciando un passaggio che i residenti utilizzavano. Ora, a lavori ultimati, perché deve restare chiuso?

Gli abitanti chiedono, dunque , al comune di aprire quel cancello o quantomeno di spiegare i motivi per cui resta chiuso e magari far sapere alla cittadinanza quando si potrà tornare a fruire di quella passeggiata dal cancello monumentale fino all’interno della Villa Trabia.

Alongi, “Apertura intorno a metà marzo”

Dal Comune si apprende che in realtà le opere non sono terminate come sembra ma serve ancora un ultimo intervento di consolidamento dei pilastri portanti a fianco del cancello prima di poter aprire in assoluta sicurezza.

L’apertura sarebbe imminente è già nei programmi dell’amministrazione comunale tanto che si sta organizzando anche il personale di vigilanza in vista proprio di questa apertura.

“Gli interventi saranno conclusi entro qualche settimana – dice a BlogSicilia l’assessore comunale Pietro Alongi – contiamo di aprire definitivamente intorno a metà marzo”