giovedì 18 aprile la presentazione

La fontana del Genio di piazza Rivoluzione torna ai palermitani grazie a un progetto di restauro finanziato da Coop Alleanza 3.0. La presentazione del monumento portato ai fasti di un tempo avverrà giovedì 18 aprile, dentro l’Assessorato Attività Sociali del Comune di Palermo.

Coop Alleanza 3.0 riconsegnerà alla città di Palermo, dopo una scrupolosa opera di restauro, la Fontana del Genio di piazza della Rivoluzione, il cui rifacimento è stato finanziato dai soci della Cooperativa e patrocinato dal Comune di Palermo. Il monumento è stato realizzato presumibilmente alla fine del Cinquecento per adornare il molo nuovo, prima di essere spostato nella sua attuale collocazione per sostituire la fontana di Cerere.

Il recupero dell’opera d’arte è stato finanziato grazie a “Opera Tua”, il progetto di Coop Alleanza 3.0 che, in collaborazione con Fondaco Italia, valorizza il patrimonio artistico locale composto da grandi e piccoli capolavori, in modo da restituirli alla comunità in tutta la loro bellezza.

All’incontro con la stampa saranno presenti il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, Enrico Quarello, coordinatore Politiche Sociali Coop Alleanza 3.0, Enrico Bressan, presidente Fondaco Italia, Antonella Chiazza, docente e Mario Massimo Cherido, amministratore unico Lares. Dopo la conferenza stampa è in programma la scopertura del monumento.