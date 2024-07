Consegnati questa mattina i lavori di restauro e risanamento del ponte sul fiume Oreto. I lavori, inseriti nell’ambito del 1° contratto attuativo dell’Accordo Quadro stipulato nell’ottobre ’23 per un importo poco superiore ai 6 milioni di euro e finanziati con fondi Fas, consentiranno di mettere in sicurezza i percorsi pedonali posti ai due margini del ponte che oggi sono inibiti, di rimuovere le parti a rischio caduta di elementi precari e, successivamente, di realizzare il consolidamento strutturale ed architettonico del ponte.

Il programma della giunta Lagalla

“Con l’avvio dei lavori sul ponte Oreto – commentano il sindaco Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando – l’amministrazione comunale, dopo aver salvato un finanziamento da oltre 6 milioni, mantiene un nuovo impegno nell’ambito delle infrastrutture e punta a restituire alla città un attraversamento sicuro. I lavori consegnati oggi si inseriscono in un programma complessivo di ottimizzazione della viabilità cittadina, con particolare riferimento alle vie di accesso e di uscita dalla città, che ha già visto l’avvio delle opere lavori della “porta sud” (svincolo Brancaccio), la messa in sicurezza del ponte Corleone ed a breve la partenza dei lavori di raddoppio dello stesso ponte Corleone”.

Attesa di 15 anni

“Il ponte Oreto di Palermo finalmente tornerà a essere sicuro – ha detto Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo. – con la consegna dei lavori di manutenzione straordinaria da oltre 6 milioni di euro, avvenuta oggi, raggiungiamo un obiettivo che la città attendeva da più di 15 anni. Degli oltre 6 milioni di euro, più della metà provengono da fondi Fas che l’amministrazione comunale è riuscita a non far perdere mentre la restante parte verrà attinta da uno degli accordi quadro finanziati dal consiglio comunale. Grazie all’impegno del sindaco Roberto Lagalla, dell’assessore Totò Orlando e degli uffici, le maestranze interverranno prima sui marciapiedi e poi sopra e sotto la struttura, rendendola sicura. Si tratta di uno dei ponti più trafficati di Palermo, porta della città per chi viene dall’area metropolitana e tratto di congiunzione fra il centro e parte della periferia sud, su cui transitano giornalmente centinaia di autoveicoli. Un impegno che avevamo preso con la città e che manteniamo, vigilando sul rigoroso rispetto dei tempi”.