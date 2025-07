Riapre il negozio Mg Family & Sportswear di viale Regione Siciliana

Sospesa dal presidente della terza sezione del Tar Palermo Fabrizia Cabrini il provvedimento di chiusura dell’ex negozio Cammarata sport emesso dalla polizia municipale, perché sprovvisto delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio di media struttura.

Il negozio Mg Family & Sportswear di viale Regione Siciliana gestito dall’azienda Mg Consulting, che ha preso in affitto il ramo d’azienda da Gape sport (ex Cammarata Sport), riguardano la validità della segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

Secondo gli agenti della polizia municipale, Mg Consulting avrebbe dovuto chiedere autorizzazione preventiva al Suap per poter esercitare attività di vendita in un locale che ha una superficie di circa 1.500 metri quadri, anziché presentare la Scia, prevista invece per i negozi fino a 600 metri quadri.

La società assistita dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Giovanni Scala, ha presentato ricorso al presidente del Tar di Palermo.

Il Tar ha accolto le argomentazioni difensive, sospendendo l’efficacia del verbale di accertamento emesso dalla polizia municipale e riconoscendo la fondatezza delle ragioni della società acquisendo l’immobile in viale Regione Siciliana tramite un regolare contratto e operando con le necessarie autorizzazioni amministrative. Il pronunciamento del Tar consente oggi di riaprire il punto vendita. Ai primi di settembre è fissata la camera di consiglio.