Ecco come partecipare al casting

Nuove opportunità per attori e cantanti a Palermo. Si svolgeranno a Palermo il prossimo 13 gennaio, a partire dalle 10,30, le audizioni per attori e attrici e cantanti, in vista dell’apertura di un nuovo teatro, si tratta dell’ex teatro Lelio ora ristrutturato. A ricercare nuovi volti, è la produzione Teatro AppArte. Gli attori, giovani e adulti, avranno la possibilità di dimostrare la propria versatilità e abilità, mostrando tutto il proprio potenziale ed esperienza nel settore.

I casting, previa convocazione, si terranno presso la sede del teatro in via Furitano n.5. Per candidarsi alle audizioni è necessario inviare il proprio curriculum artistico, corredato di foto, all’indirizzo email casting@teatroapparte.it entro le 21,00 del 12 gennaio.

I candidati selezionati saranno contattati tramite email e riceveranno tutte le informazioni sull’audizione.

Casting aperti anche da parte del gruppo ‘artistico libero Lab’

Da gennaio sono ripartiti i casting in città per reclutare varie performer, da ballerini a cabarettisti, da attori a gruppi musicali per imminenti produzioni artistiche.

Commedie, musical, spettacoli teatrali e persino serie sul web. Da gennaio ripartono i casting del Gruppo Artistico libero Lab. Teatro che passione Palermo, diretto dall’attore palermitano Salvo Caminita. In vista delle imminenti produzioni artistiche, la compagnia è alla ricerca di nuovi performer per ampliare il cast di artisti. Diverse le figure richieste. In particolare, i casting sono rivolti a reclutare attori, cantanti, comici, cabarettisti, ballerini, musicisti e gruppi musicali (band). Per partecipare è necessario essere residenti a Palermo e provincia.

Gli interessati possono inviare la propria candidatura via email all’indirizzo: teatrochepassione6@hotmail.it.

Carmelo Morello production, Catania

Anche a Catania sono aperti i casting per la Carmen Morello Production s.r.l.s. che si svolgeranno giorno 10 gennaio 2024, a piazza Trento 12 alle ore 10,30 a Catania. Gli artisti richiesti sono: attori, cantanti, ballerini e modelli/e. I programmi della produzione catanese, vengono trasmessi in diretta nazionale, ogni domenica dalle ore 18 alle ore 19 su Fascino tv, canale 165 de digitale terrestre.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 3425769520 o attraverso email: pietrodistefano13@yahoo.com

