Riapre il plesso di via Ortigia

I cento bambini del plesso dell’infanzia Pirandello Borgo-Ulivia tornano a scuola. L’ufficialità è arrivata attraverso una nota trasmessa dalla dirigente scolastica Donatella Angela Dell’Oglio. Dopo poco più di due settimane, anche a seguito dell’impegno delle istituzioni, famiglie e insegnanti tirano un sospiro di sollievo. Giorno 27 novembre 2023 “si dispone la riapertura delle sezioni del plesso e la ripresa delle attività didattiche” – scrive la preside dell’istituto -.

Dal 9 novembre scorso, il plesso di via Ortigia ha dovuto sospendere le sue attività per motivi di sicurezza. La chiusura dei locali è avvenuta a seguito dell’allagamento dell’istituto causato dalle forti piogge, poi anche la presenza di crepe, infiltrazioni e carenze dell’istituto hanno determinato lo stop delle lezioni lasciando a casa circa cento bambini. L’attenzione dimostrata dalle istituzioni e la velocità della ditta incaricata ha permesso il rientro a scuola in tempi piuttosto brevi.

Le vicende precedenti

L’ insicurezza dell’istituto aveva già allarmato alcuni genitori che nel 2021 protestarono affinché i problemi segnalati venissero risolti. A distanza di due anni nulla è cambiato finché, le piogge di alcune settimane fa, non hanno permesso il normale svolgimento delle attività scolastiche allagando alcune classi. Questo episodio costringerà la dirigente scolastica alla chiusura del plesso di via Ortigia “al fine di prevenire situazioni di rischio e pericolo degli alunni” – come scrive la nota trasmessa dalla preside -.

L’intervento delle istituzioni

Il grosso contributo del consigliere comunale Domenico Bonanno e dell’assessore comunale all’edilizia scolastica Aristide Tamajo, ha permesso la messa in sicurezza dei locali nel breve tempo. Dopo la protesta dei genitori, è stata incaricata immediatamente la ditta; il lunedì successivo ha dato inizio ai lavori. L’urgenza nasceva dal fatto che, circa 100 bambini, sono rimasti ( e tutt’ora lo sono ) a casa creando disagi alle famiglie. Inoltre, in caso di necessità di prolungamento dei lavori di messa in sicurezza, la dirigente aveva già dichiarato lo spostamento temporaneo dei bambini nella struttura Pirandello ubicata a Falso miele. L’urgenza è stata posta sul rientro immediato dei bambini, rientro disposto per il prossimo 27 novembre.

