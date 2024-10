Riaperta al traffico ferroviario la linea Palermo - Caltanissetta Xirbi - Catania

Viaggiatori e pendolari potranno servirsi nuovamente della linea ferroviaria Palermo – Caltanissetta Xirbi – Catania ripristinata questa mattina, 28 ottobre. Sospesa a causa dei danni provocati dal maltempo dal 19 ottobre scorso, e data la grande affluenza di passeggeri giornalieri, la Rete Ferroviaria Italiana (FS) è dovuta intervenire tempestivamente ristabilendo le condizioni di sicurezza. I tecnici e il personale delle imprese appaltatrici hanno lavorato instancabilmente per riparare i danni su un tratto di due chilometri tra le stazioni di Mimiani e Imera. I lavori si sono concentrati sul tratto Valledolmo e Caltanissetta Xirbi, zona particolarmente colpita dalle forti piogge.

Il ripristino della sede ferroviaria

Le operazioni di ripristino hanno incluso la rimozione dei detriti accumulati, la pulizia della sede ferroviaria e il recupero delle opere danneggiate. Inoltre, sono stati effettuati interventi di pulizia e rispristino degli attraversamenti stradali in corrispondenza dei passaggi a livello, garantendo così la sicurezza per gli automobilisti.

Durante il periodo di sospensione, Rete Ferroviaria Italiana ha assicurato un servizio sostitutivo con bus, permettendo così ai viaggiatori di continuare a spostarsi nonostante le difficoltà. Questa soluzione temporanea ha mitigato i disagi causati dall’interruzione del servizio ferroviario.

“Tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e personale delle imprese appaltatrici hanno ripristinato i diversi tratti dell’infrastruttura ferroviaria per un tratto di linea di due chilometri tra le stazioni di Mimiani e Imera – ha trasmesso una nota – in particolare, – si legge – sono stati effettuati interventi per il ripristino della massicciata con preventiva rimozione dei detriti, pulizia della sede ferroviaria, interventi di ripristino e pulizia delle opere interessate. Inoltre, si sono svolte ulteriori attività di pulizia e ripristino degli sttraversamenti stradali in corrispondenza dei passaggi a livello”.

