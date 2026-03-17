Dopo mesi di incertezza e chiusura, lo storico impianto sportivo di Ustica torna finalmente a disposizione degli atleti e della comunità. I cancelli del campo da baseball dell’isola sono stati riaperti, restituendo agli sportivi uno spazio fondamentale per la pratica sportiva e per la vita sociale del territorio.

La vicenda aveva avuto inizio alcuni mesi fa, quando l’amministrazione locale aveva disposto la chiusura della struttura a seguito di alcune verifiche tecniche. Il sindaco Salvatore Militello aveva spiegato che dai rilievi effettuati presso la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali le gradinate risultavano difformi rispetto al progetto originale conservato a Palermo, ipotizzando persino un possibile ordine di demolizione per presunto abusivismo edilizio.

A sbloccare la situazione è stato l’intervento dell’assessore alle Attività Produttive del governo Schifani, Edy Tamajo, che si è attivato per chiarire la vicenda presso gli uffici competenti. Grazie al lavoro di coordinamento tra le istituzioni, è stato possibile dimostrare la regolarità urbanistica dell’impianto, scongiurando il rischio di abbandono e degrado di una struttura storica e preziosa per l’isola.

Grande soddisfazione è stata espressa da Davide Caminita, presidente dell’Ustica Baseball Softball Club ASD:«È la nostra vittoria più grande, il traguardo di tutti gli sportivi dell’isola. Questo è l’unico impianto disponibile, un punto di riferimento fondamentale non solo per il baseball ma anche per il calcio».

Il presidente ha voluto inoltre ringraziare quanti hanno contribuito alla riapertura dell’impianto:«Oltre all’onorevole Tamajo, il mio grazie va a Gigi Strafalaci, Diego Altezza, al vicepresidente Salvatore Tranchina e a Fabio Ailara. Senza il loro impegno oggi non saremmo qui a festeggiare».

Ora l’attenzione torna finalmente sul campo. L’obiettivo immediato è l’organizzazione del torneo di Fastpitch previsto per la fine di maggio, che ha già registrato oltre 100 presenze tra atleti e accompagnatori. «Non potevamo deludere chi ama lo sport e la nostra Ustica», conclude Caminita. La riapertura dell’impianto rappresenta un segnale importante per lo sport isolano e per la comunità usticese, che torna ad avere un luogo di aggregazione e di crescita per i giovani e per tutti gli appassionati.