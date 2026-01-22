Dopo il passaggi del ciclone Harry ci vorrà tempo per il ritorno alla normalità. La conta dei danni continua nonostante una prima stima ufficiale sia già nota, ma soprattutto continuano ad affluire le notizie sulle condizioni delle strade, sulla percorribilità, sull’accessibilità di aree e porzioni di territorio.

Sorvolo sull’Oasi del Simeto

Resta allagata l’Oasi del Simeto. Questa mattina sorvolo del Corpo Forestale che mostra la situazione del fiume straripato e la difficoltà di accesso all’area per chiunque. L’Oasi, al momento, è una valle di fango

Riapre parzialmente il Ponte sul fiume Agrò

A seguito del maltempo che si è abbattuto in questi giorni sul territorio messinese, Anas comunica che al momento è stata interdetta la circolazione lungo la passerella sul fiume Agrò soltanto ai mezzi diretti a Messina ed eccedenti i 2,30 metri di altezza. La passerella è situata al km 35,300 della strada statale 114 “Orientale Sicula”, in località Sant’Alessio Siculo (ME).

Tutti i mezzi eccedenti che sono diretti a Messina potranno utilizzare un percorso alternativo immettendosi sull’autostrada A18 “Messina-Catania” attraverso gli svincoli di Taormina e Rocca Lumera.

Ha retto l’aeroporto di Catania

Ha tenuto, invece, il sistema aeroportuale di Catania. C’era grande timore per il trasporto aereo e più di un volo è stato dirottato soprattutto a Palermo.

“Nonostante condizioni critiche senza precedenti, l’Aeroporto di Catania non si è fermato. Abbiamo garantito continuità territoriale e piena operatività grazie ad una preparazione preventiva, decidendo di chiudere il Terminal C e concentrare le attività d’accettazione del passeggero in partenza al Terminal A, con un presidio costante e fattivo dei sistemi e delle infrastrutture aeroportuali. Il risultato si legge nella piena regolarità delle operazioni di volo e nei disagi all’utenza ridotti al minimo” scrivono in una lettera di ringraziamento al personale Nico Torrisi, Amministratore delegato di SAC, e Antonio Caruso, Direttore territoriale Sicilia Orientale di Enac.

“Da oggi, anche il Terminal C è tornato regolarmente operativo, ma il dato più importante è un altro. Siamo riusciti a proteggere ogni singolo viaggio, ogni partenza e ogni ritorno, in condizioni che avrebbero potuto bloccare tutto”.