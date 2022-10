Da domani sarà fruibile la vasca coperta, ancora attesa per quella scoperta

La piscina Comunale di Palermo riapre. Almeno per quanto riguarda la vasca coperta che sarà fruibile al pubblico a partire da domani, mercoledì 19 ottobre. Lo rende noto l’assessore comunale allo Sport Sabrina Figuccia.

“Finalmente ci siamo – scrive in una nota l’assessore della giunta Lagalla – domani riapre la Piscina comunale di viale del Fante. Per alcuni giorni, sarà praticabile soltanto la vasca coperta, mentre per quella scoperta, a causa di alcuni problemi tecnici, sarà necessario attendere ancora un po’, comunque al massimo l’inizio della prossima settimana”.

Figuccia “Piscina Comunale è un malato grave”

Figuccia prosegue: “Un grazie particolare desidero rivolgerlo a tutti gli operatori comunali, che hanno lavorato incessantemente per raggiungere questo traguardo. Chiaramente la riapertura di domani è soltanto un primo passo, perché siamo consapevoli che l’impianto di viale del Fante è un ‘malato grave’ che ha necessità di cure costanti e continue, e la nostra attenzione resta sempre molto alta”.

L’assessore conclude: “Continueremo a lavorare affinché gli sportivi palermitani, e soprattutto gli atleti, non siano più costretti a subire disagi e a dover rinunciare ad utilizzare un impianto che deve diventare, nel tempo, un fiore all’occhiello della nostra città”.

Ad inizio ottobre la chiusura per la Legionella

Ad inizio ottobre piscina comunale di Palermo venne chiusa per tracce di legionella in seguito ai controlli dell’acqua delle vasche da parte dell’Asp. Il batterio, che nel capoluogo siciliano viene riscontrato ormai da tempo in diversi punti della città, tra cui villa Niscemi (tra le sedi del Comune) chiusa da diversi mesi, torna a manifestare la sua presenza all’interno dell’impianto di viale del Fante, costretto a serrare i cancelli per l’ennesima volta.

Il precedente alla piscina comunale

Già a gennaio, infatti, la piscina venne chiusa per lo stesso motivo per quasi un mese. Questa mattina è in corso la sanificazione di tutti gli ambienti, ma per la riapertura bisognerà attendere almeno un paio di settimane, in ottemperanza ai tempi tecnici per l’analisi dettagliata dei campioni di acqua prelevati e per la verifica dell’effettiva disinfestazione dal batterio.

La rinuncia del Telimar ad ospitare un girone di Len Euro Cup

Nei giorni scorsi, a causa di questi problemi, il Telimar ha rinunciato ad ospitare un girone della Len Euro Cup, competizione internazionale di pallanuoto. Il club dell’Addaura avrebbe voluto ospitare, come già fatto nella scorsa stagione, uno dei raggruppamenti del secondo turno della kermesse continentale.

Un’occasione persa per il mondo sportivo cittadino e siciliano. Per la cronaca, il Telimar giocherà a Duisburg la seconda fase che si disputerà dal 28 al 30 ottobre prossimi. Ed ospiterà il 2 novembre per la seconda di campionato l’Ortigia per il derby siciliano.