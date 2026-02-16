È stata riaperta la strada statale 113 nell’area di Buonfornello fra i territori di Campofelice di Roccella e di termini Imerese. ieri sera il traffico era stato interrotto a causa delle abbondanti piogge su Palermo e in provincia che avevano causato l’esondazione del fiume Imera. E’ stato il primo effetto delle piogge del fine settimana dovute al così detto ciclone di San Valentino, nella Sicilia occidentale.

Inevitabili disagi alla circolazione

Inevitabili sono stati i disagi alla circolazione in provincia di Palermo lungo un’area molto trafficata non solo da e per Termini Imerese. Inevitabili anche le preoccupazioni sui danni che l’acqua può portare all’area e i rischi che ne conseguono. La situazione, sotto co0ntrollo già nella serata di ieri, adesso è rientrata del tutto consentendo la riapertura in sicurezza della strada

La Protezione civile a Buonfornello

La situazione è stata gestita dalla Protezione civile con gli interventi dei comuni di Campofelice di Roccella e termini Imerese tanto che i rispettivi sindaci sono stati anche sul luogo dell’esondazione a verificare la situazione.

La strada Statale resta, invece, chiusa sul fronte opposto, quello messinese. La 113, infatti, collega il palermitani al messinese lungo l’area costiera

Frana nel Messinese

Disagi si sono registrati anche in un’altra area sempre lungo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, dove la carreggiata è stata chiusa al km 92,280, nel territorio di Piraino (Messina), in direzione Palermo, a causa di una frana provocata dalla rottura di una rete paramassi. Il traffico viene deviato sulla viabilità alternativa, con indicazioni verso la strada provinciale oppure l’autostrada A20.

Sul posto sono operative le squadre Anas insieme alle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. La presenza di materiale sulla sede stradale rende, però, le operazioni più lunghe del previsto e sarò necessario del tempo per ripristinare la circolazione in sicurezza.