La riapertura

Riapre a Palermo Villa Igiea, capolavoro dello stile Liberty. Lo annuncia Rocco Forte Hotels. Lo splendido cinque stelle lusso emblema del capoluogo siciliano, progettato dall’architetto Ernesto Basile per volere della famiglia Florio, rappresenta la sesta destinazione del Gruppo in Italia.

Due anni di lavori di ristrutturazione

La struttura riapre dopo essere stata completamente ristrutturata, dopo due anni di lavori, da Olga Polizzi, Deputy Chairman & Design Director di Rocco Forte Hotels, in collaborazione con gli architetti Paolo Moschino e Philip Vergeylen di Nicholas Haslam Studios. L’importante progetto di ristrutturazione durato due anni esalta il fascino dell’hotel e consacra l’atmosfera da Belle Époque del palazzo, coniugando le esigenze di comfort di oggi e il design Rocco Forte con la grandezza architettonica d’ieri, in un unicum di eccezionale bellezza.

Simbolo di Palermo

“Villa Igiea è un palazzo straordinario, un’icona di eleganza e stile proprio come lo è stata la sua proprietaria originale, Franca Florio: una dama di grande fascino con uno spiccato senso dell’ospitalità. L’Hotel è stato il luogo simbolo della città di Palermo per oltre 100 anni ospitando artisti, imperatori e l’élite hollywoodiana, rapita dalle meraviglie della Sicilia. Sono molto orgoglioso di far parte della storia di questo straordinario hotel e di aver avuto la possibilità di riportarlo al suo originario splendore”, commenta Sir Rocco Forte, Presidente di Rocco Forte Hotels.A Villa Igiea il Ristorante Florio, la Terrazza Bar Igiea e Alicetta Pool Bar guidati dallo Chef Fulvio Pierangelini e dal suo team

Rocco Forte Hotels

Fondata da Sir Rocco Forte e da sua sorella Olga Polizzi nel 1996, è una collezione di 15 alberghi di lusso e resort dal carattere unico. Tutti gli hotel sono indirizzi iconici, sia storici sia moderni, ricavati all’interno di magnifici edifici in location eccezionali. Gestiti da una famiglia che si occupa di ospitalità da quattro generazioni, gli alberghi sono caratterizzati da un approccio distintivo al servizio, che garantisce agli ospiti di sperimentare il meglio della destinazione e delle aree circostanti.