Il campo chiuso per i crolli di Monte Pellegrino

“Palermo riavrà il suo campo ostacoli totalmente agibile, ristrutturato e idoneo ad ospitare le competizioni equestri di carattere internazionale”. Lo ha annunciato questa mattina il presidente della Regione Nello Musumeci.

Prima della riapertura però sarà necessario consolidare il tratto di Monte Pellegrino che sovrasta l’impianto e la cui instabilità ne ha reso necessaria la parziale inibizione a ogni attività. Per eseguire i lavori, Musumeci ha attivato la Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico, affinché l’intervento di messa in sicurezza possa avere l’adeguata copertura finanziaria.

Musumeci conferma così la volontà della Regione di valorizzare uno dei più antichi impianti esistenti dedicati agli sport equestri. Lì dove fino al 2011 si è svolta la Coppa degli Assi, il prestigioso concorso ippico giunto alla 34esima edizione.

Proprio a causa del pericolo di crolli dalle pareti di roccia sovrastanti, qualche anno fa il Comune di Palermo fu costretto a emanare un’ordinanza per chiudere un’ampia zona del campo ostacoli. Adesso, però, potrà cominciare l’iter per un suo pieno recupero e per il successivo rilancio in grande stile.