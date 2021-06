fagottista palermitano

Riccardo Terzo è un Riccardo Terzo, fagottista palermitano, primo fagotto della Gewandhaus Orchester Leipzig , suona ai Berliner Philharmoniker. Chiamato per un progetto , ha eseguito la seconda sinfonia di Sibelius dove il fagotto è protagonista nel secondo tempo.

È una straordinaria promessa della musica orchestrale e in particolare per il fagotto.

Chi è Riccardo Terzo

Fagottista palermitano, Riccardo è figlio d’arte. Il padre per tantissimi anni è stato primo fagotto, e la madre è corista quale soprano.

Come solista mozartiano ha partecipato ad una tournèe in Corea e con la Mozarteum Orchester di Salisburgo. Ha preso parte a concerti in Giappone e un concerto su musiche del compositore André Jolivet a Palermo con l’orchestra del Massimo. Ha poi vinto il premio nella Leggendaria Gewandhaus di Lipsia.

Cos’è il fagotto

Il fagotto è uno strumento musicale a fiato ad ancia doppia, cioè una sopra l’altra, appartenente al gruppo dei legni, di cui costituisce il baritono.

Il suo percorso artistico

Sin da bambino ha sempre amato e studiato questo strumento. A sette anni ha iniziato a dedicarsi al fagotto. Una passione che si è alimentata anno dopo anno, affiancata alla dedizione e alla costanza che gli hanno permesso di diventare un aitante musicista palermitano. Dopo la scuola media ha affrontato gli studi di composizione col maestro Marco Betta e ha proseguito gli studi del pianoforte al conservatorio con il maestro Leandro Palacino. Ha studiato al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo.

Ha conseguito un traguardo singolare, vincendo il premio di fagotto più importante al mondo, ovvero il “Gillet-Fox-Basson” al concorso IDRS, l’International Double reed society competition di Columbus, in Georgia ( Stati Uniti).

A quindici anni fa parte delle orchestre giovanili

A quindici anni ha iniziato a fare parte di orchestre giovanili. A quell’età infatti fu chiamato dopo una selezione con cd dalla Jeunesses Musical World Orchestra.

Poi, a sedici anni, ha ricevuto l’invito dall’orchestra europea EUYO (The European Union Youth Orchestra, con la selezione a Roma e poi a Milano).

Ha svolto tournée nelle sale più prestigiose del mondo con direttori qualificati come Antonio Pappano, Phillips Jordan e Herbert Blomstedt.

Si è diplomato al Mozarteum

Si è diplomato al Mozarteum con il massimo dei voti e la menzione speciale. E’ stato allievo di Marco Postinghel, il primo fagotto dell’orchestra della Radio Bavarese. Poi è tornato a Palermo ed è lì che si sente come in famiglia. Palermo è la sua culla, il luogo che l’ha visto crescere professionalmente e musicalmente.