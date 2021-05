Il 22 maggio torna musica dal vivo con Lucia di Lammermoor

Lunedì 17 maggio ripartono le visite guidate

Il 22 maggio tornano le opere: Lucia Lammermoor diretta dal maestro Roberto Abbado

Il sovrintendente Giambrone “Felici di ritrovare il nostro pubblico dopo sette mesi”

Lunedì, Palermo tornerà in zona gialla ed anche la cultura tornerà a respirare. Il Teatro Massimo, infatti, riaprirà al pubblico dopo sette mesi di stop a causa del Covid19. Da lunedì 17 maggio, dunque, ripatiranno le visite guidate.

Il 22 maggio Lucia Lammermoor diretta da Roberto Abbado

Giovedì 20, come di consueto, sarà riservata ai giovani under 35 la prova generale di una delle opere più amate di Donizetti, Lucia di Lammermoor che debutterà in forma semiscenica sabato 22 maggio alle 18.30 con la direzione di Roberto Abbado.

Un cast di rilievo

Il cast di rilievo vede interpreti Sara Blanch (Lucia), giovane promessa catalana del belcanto, al debutto al Teatro Massimo, Ernesto Petti (Lord Enrico Ashton), Celso Albelo (Edgardo di Ravenswood), che torna a Palermo con un grande ruolo del belcanto dopo l’eccezionale successo de I puritani di tre anni fa e Michele Pertusi (Raimondo Bidebent), che torna dopo l’Ernani in streaming di febbraio.

Con loro David Astorga (Arturo), Matteo Mezzaro (Normanno) e Natalia Gavrilan (Alisa). Alla Glass harmonica Sascha Reckert. La mise en espace è di Ludovico Rajata, i costumi di William Orlandi che con Rajata cura anche il progetto visivo, l’animazione digitale di Fabiola Nicoletti, le luci di Fiammetta Baldiserri. Maestro del Coro, Ciro Visco.

Le parole del sovrintendente Francesco Giambrone

“Siamo felici di ritrovare il nostro pubblico dopo sette lunghi mesi di dialogo a distanza – commenta il sovrintendente Francesco Giambrone – sarà una grande emozione riascoltare gli applausi, condividere la gioia della musica e dello spettacolo dal vivo e tornare gradualmente alla normalità. Anche se non ci siamo fermati un solo giorno nel programmare attività con le nostre compagini artistiche, proposte al pubblico attraverso la webTv del Teatro, è indubbio che niente può sostituire l’interazione che da sempre si crea dal vivo tra gli artisti e gli spettatori. Ci auguriamo davvero che il Teatro non debba chiudere mai più”.

Accesso in teatro sempre regolamentato

L’accesso in teatro sarà sempre regolato dalle norme di distanziamento. Sul sito teatromassimo.it e in biglietteria è disponibile il regolamento dello spettacolo aggiornato.

È previsto un nuovo assetto degli spazi della sala. Il pubblico potrà nuovamente prendere posto in platea dove sono state rimontate per il momento solo 38 poltrone, ma avrà accesso anche ai palchi e al loggione, per un totale di circa 500 posti. Anche l’Orchestra troverà spazio in platea mentre sul palcoscenico ci saranno il Coro e i cantanti con ridotte azioni sceniche.

I prossimi appuntamenti al Teatro Massimo

I prossimi appuntamenti, dopo il debutto di Lucia di Lammermoor, sono il 30 maggio con il concerto, sempre diretto da Roberto Abbado, su musiche di Musorgskij e Berlioz e il 6 giugno con il concerto diretto da Henrik Nanasi su musiche di Edward Elgar e Béla Bartók per poi trasferirsi all’aperto al Teatro di Verdura dove il 4 luglio sarà inaugurata la stagione estiva.

Da lunedì riapre la biglietteria

Da lunedì sarà riaperta al pubblico anche la biglietteria del Teatro che prosegue una politica di prezzi contenuti con riduzioni per i giovani, per gli abbonati alla stagione 2020 e per chi ha rinunciato ai biglietti nel 2020. Sarà possibile pagare i biglietti anche con i voucher degli spettacoli non goduti a causa della chiusura per la pandemia della stagione 2020.

Gli orari del botteghino e come contattare

Questi gli orari del botteghino: da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 15.30 e nei giorni di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio. E questi i contatti: biglietteria@teatromassimo.it tel.: 091 6053580. Il Call center è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18 per info e acquisto telefonico: Tel. 091 8486000. Biglietteria online: ticketone.it