Strada messa in sicurezza, i lavori inizieranno a metà gennaio

Consegnati i lavori di messa in sicurezza della Strada provinciale 1 “di Montelepre”, Borgo Nuovo – Montelepre – Partinico. Presente il sindaco metropolitano Leoluca Orlando che sottolineato l’importanza della strada

Orlando “Conferma dell’impegno della Città Metropolitana”

Orlando ha detto: “La consegna dei lavori in via Castellana sulla strada Palermo Bellolampo, Montelepre, Torretta è una ulteriore conferma di impegno della Città Metropolitana di Palermo, che ha dato oggi risposta alle esigenze delle comunità di Palermo, Montelepre e Torretta. I lavori su tale importante arteria avranno inizio nella prima metà del prossimo gennaio e si prevede la conclusione entro 15 mesi. Anche grazie all’impegno dell’Ufficio tecnico la Città Metropolitana è sempre più concretamente a servizio delle amministrazioni e degli abitanti della area metropolitana”.

I lavori di messa in sicurezza

Oggi la cerimonia di consegna dei lavori relativi alla Sp 1 per l’intervento di messa in sicurezza relativo al tratto Borgo Nuovo – Bivio Bellolampo di innesto con la SP. n. 3 bis, dalla prog.va km.ca 0+000 alla progr. Km.ca 7+200 circa, e la messa in sicurezza del Bivio di Sagana di innesto con la Strada intercomunale n. 7, alla progr.va krn.ca 15+500 circa.

Chi era presente alla consegna

Alla consegna erano presenti oltre al sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, l’onorevole Vincenzo Figuccia in rappresentanza dell’assessorato Regionale Infrastrutture, il sindaco Montelepre, Giuseppe Terranova, l’ingegner Salvatore Pampalone, direttore direzione Viabilità, architetto Francesco Lagna, Rup dei lavori, architetto Fabio Pecoraro, ingegner Girolamo Schiera, geometra Sergio Alaimo, ufficio D.L. Città Metropolitana di Palermo.