A partire dalle 8 del mattino di mercoledì 21 febbraio

Il varco Ztl Porto Salvo a Palermo torna attivo. A partire dalle 8 del mattino di mercoledì 21 febbraio. Questo dopo i controlli della polizia municipale che ha appurato come la situazione del traffico viario nell’area della Cala fosse tornata a livelli accettabili grazie anche alla riduzione degli spazi occupati dai cantieri di Terna.

E quindi, di concerto con l’ufficio Mobilità e con il comando della polizia municipale, che ha monitorato la circolazione attraverso la Control room il varco Ztl Porto Salvo tornerà attivo. Il monitoraggio del traffico nella zona proseguirà per verificare eventuali criticità.

La sospensione parziale qualche giorno fa

La decisione di sospendere la Ztl in quel tratto arrivò qualche giorno fa dopo che l’ennesimo cantiere alla Cala aveva mandato in tilt il traffico. Qualche giorno fa il Comune è corso ai ripari. Dopo i disagi causati dai lavori, attesi da anni e portati a termine sul sottopasso di via Francesco Crispi e sulle relative bretelle laterali, l’area marinara del capoluogo siciliano è nuovamente teatro di scavi. Negli ultimi giorni Terna aveva avviato le opere di aggiornamento delle tubazioni del sistema elettrico dell’area. Fatto che ha causato un notevole restringimento di carreggiata all’altezza del porticciolo della I Circoscrizione di Palermo. Il risultato è presto detto. Auto incolonnate per centinaia di metri, con relativa paralisi non solo di via Francesco Crispi ma anche della rotonda di piazza XIII Vittime.

Disagi che hanno costretto in questi giorni automobilisti e camionisti a decine di minuti in mezzo al traffico. Così, il Comune ha deciso di metterci una pezza. Da domani infatti sarà sospesa parzialmente la Ztl (Zona a Traffico Limitato).

In particolare, è stato disabilitato il varco di via Porto Salvo. Per qualche giorno i mezzi hanno così attraversato gratuitamente corso Vittorio Emanuele verso il Foro Umbero I all’altezza di Porta Felice.