Ok a graduatoria provvisoria

Via libera dal Dipartimento dell’Energia della Regione alla graduatoria provvisoria dei progetti finalizzati all’eco-efficienza e alla riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche,a valere sull’Azione 4.1.1 del PO FESR 2014-2020.

Sono 17 le operazioni finanziabili per un importo complessivo di circa 33 milioni di euro, scrive il sito Euroinfosicilia.

I progetti selezionati con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di soggetti pubblici, enti pubblici, partenariati pubblico-privati, anche attraverso ESCo (Energy Service Company), per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale. Nell’elenco anche le operazioni non ammesse con le relative motivazioni.