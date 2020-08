Camminare tra erbacce e rifiuti

Strade e marciapiedi distrutti, spesso invasi dai rifiuti e dalle automobili in sosta selvaggi. Marciapiedi che mettono in pericolo la circolazione dei pedoni, costretti a camminare in strada. Accade anche a Mondello, dove ieri per poco non accadeva la tragedia a causa di uno scooter che ha praticamente sfiorato un uomo, accompagnato dalla moglie che portava la figlia a bordo di un passeggino.

Storie di “ordinario” degrado a Mondello. La tragedia, per fortuna solo sfiorata, stava per accadere in via Venere. “Qui c”è una situazione della strada e dei marciapiedi devastante”, racconta il nostro malcapitato lettore Danilo Lannino, ancora spaventato per quanto stava per accadere tra i viali della borgata marinara dove risiede.

“Sono andato a fare la spesa e al ritorno, a causa del marciapiede che è impraticabile perchè pieno di erbacce e rifiuti, ho dovuto utilizzare la strada – questo il racconto – non essendoci strisce pedonali ho attraversato e sono vivo per miracolo dopo che uno scooter mi ha sforato il viso. A fianco a me c’erano, mia moglie e il passeggino con mia figlia”.

E’ davvero una situazione pericolosa quella a cui si assiste in alcune vie di Mondello dove son presenti anche alcuni marciapiedi danneggiati dalle radici degli alberi rendendo così impossibile la circolazione non solo ai passeggini ma anche alle persone disabili. “Sembra di vivere nel terzo mondo”, dice Lannino a BlogSicilia.

Le immagini in galleria parlano chiaro, la situazione è davvero sconfortante soprattutto se si pensa che la borgata marinara viene visitata anche da tanti turisti. Intanto quello che chiedono i residenti all’amministrazione è che si facciano prima possibile interventi di pulizia e che si liberino i marciapiedi per dare la possibilità ai pedoni di attraversare i viali in tutta sicurezza.