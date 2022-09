Il caso in V Circoscrizione. La segnalazione del consigliere Salvatore Altadonna

Rifiuti sparsi sui marciapiedi ed erbacce che costrignoni i pedoni a spostarsi sulla sede stradale. Succede in V Circoscrizione, nella periferia Nord di Palermo. Qui infatti si sono susseguite diverse segnalazioni relative alla presenza di spazzatura ed ingombranti, unita ad una generalizzata incuria del verde. Un dettaglio non da poco nei giorni in cui il Comune di Palermo sta avviando il proprio piano di pulizia straordinario per ripristinare il decoro in città. Fatto rimarcato anche dal consigliere della V Circoscrizione Salvatore Altadonna, che chiede interventi urgenti per consentire le azioni più elementari, come quella di portare i bambini a scuola.

Incuria in V Circoscrizione: quattro scuole coinvolte

Un’incuria che, racconta Salvatore Altadonna, ha riguardato almeno quattro scuole. Si tratta del plesso scolastico Baviera, sito nell’omonima strada; della scuola La Pira di via Pietro Merenda; del plesso scolastico Leonardo Da Vinci di via Serradifalco e dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di piazza Don Bosco a Borgo Nuovo. “Basta camminare per la città per rendersi conto che stanno aumentando i cumuli di ingombranti e si stanno creando nuove discariche a cielo aperto. Non va taciuta la scelta della data di inizio della pulizia straordinaria, ovvero, alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico. Ciò ha causato le indegne condizioni degli spazi di pertinenza delle scuole palermitane”.

La polemica sul piano di pulizia straordinario

Ed è proprio dal piano straordinario di pulizia che parte la critica del consigliere Salvatore Altadonna. Ciò alla luce dello stato in cui versano le aree periferiche della città. “L’amministrazione avvia un piano straordinario di pulizia della città ma dimentica l’ordinario. Da dove sono stati tolti i dipendenti delle partecipate che stanno realizzando il piano straordinario di pulizia della città? Ovviamente non è personale in più o di nuova assunzione, bensì personale distratto dal servizio giornaliero che eseguiva e spostato per la realizzazione dello spot“.

Plesso Leonardo da Vinci ripulito dai volontari

Una situazione sulla quale i volontari della Circoscrizione si stanno muovendo in prima persona. Come capitato nel caso del plesso di via Serradifalco, ripulito dagli stessi consiglieri e dalle associazioni del territorio. “I miei maestri mi hanno insegnato che alla protesta deve seguire la proposta. Dopo la protesta, quando possibile, si agisce direttamente alla risoluzione. Ringrazio Giuseppe De Lisi e il suo splendido gruppo di volontari (APS PUC -Palermo help) che insieme all’associazione “Basta Volerlo” hanno risposto all’esigenza di decoro dei ragazzi del plesso L. Da Vinci di via Serradifalco”.

