Il caso in via Troina, la segnalazione dei residenti

L’abbandono di rifiuti ingombranti sui marciapiedi delle strade del capoluogo siciliano continua ad essere un problema di difficile soluzione. Lo dimostra quanto avviene in via Troina, arteria viaria posta all’interno del quartiere di Borgo Ulivia. Qui, a pochi metri dalla succursale dell’istituto Luigi Pirandello, i soliti incivili hanno lasciato ogni genere di ingombranti: dai soliti materassi al mobilio casalingo, passando per frigoriferi ed altri elettrodomestici.

Borgo UIivia: ingombranti abbandonati davanti a una scuola

Una situazione ricorrente all’interno del quartiere, come evidenziato dalla residente Mariagrazia Izzo. L’attivista sottolinea la ciclicità del fenomeno. “Siamo davanti alla scuola Pirandello. Qui ci sono cumuli di spazzatura abbandonate da diverse persone che, non facendo la differenziata, lasciano di tutto qui. Purtroppo questa situazione va avanti da tempo. Più volte abbiamo segnalato a Rap la formazione di discariche di ingombranti. Più volte sono venuti a toglierli ma più volte si sono ricreate“.

Area verde nel degrado

Un problema di lungo corso quindi, sul quale la residente chiede un maggiore impegno da parte delle istituzioni. In particolare sul fronte del controllo del territorio. Come dimostra la situazione di degrado vissuta dall’area verde di via Troina, piena di spazzatura e lasciata nell’abbandono più totale. “E’ chiaro che, al momento, nell’impianto di Bellolampo ci potrebbero essere disagi a causa del fuoco. Chiediamo però all’Amministrazione più attenzione alla nostra borgata. Viviamo un disagio enorme sul piano dei rifiuti. Questi scempi avvengono anche in pieno anno scolastico. In via dell’Orsa Minore hanno dato fuoco a dei rifiuti nei giorni scorsi. Non vorrei che accadesse anche qui”.

Piano di pulizia straordinario del Comune

Palermo è sporca. Cestini pieni, strada invase da spazzatura e rifiuti ingombranti abbandonati ovunque. Un pessimo biglietto da visita per le migliaia di turisti che popolano le strade del capoluogo siciliano. Al fine di contrastare il degrado e l’incuria delle strade del capoluogo siciliano, il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Andrea Mineo hanno approvato un piano di pulizia straordinario che interesserà le strade della città.

L’intervento andrà in scena a partire dal 12 settembre e si concluderà in sessanta giorno lavorativi, ovvero entro l’Immacolata. Saranno 105 gli operai coinvolti: 90 operatori ecologici per lo spazzamento, 12 operatori ecologici per il ritiro degli ingombranti e 3 autisti di spazzatrici. Forze in campo che saranno dotate di una serie di mezzi necessari allo scopo. Fra questi 3 autospazzatrici che, secondo le stime dell’Amministrazione, dovrebbero ripulire circa 1800 metri di strada al giorno. Un piano che è frutto della collaborazione tra le aziende municipalizzate RAP e RESET. I costi progettuali, concordati fra le parti, rientrano nell’ambito delle previsioni di spesa di cui all’accordo di programma vigente per le attività di diserbo concordate per l’anno corrente.