Rifiuti dati alle fiamme in pieno centro abitato: questa è un’altra faccia della medaglia rappresentata dall’emergenza in essere da diverse settimane all’interno delle strade di Palermo. Una scia di fuoco che ha contraddistinto, questa notte, l’area di via San Lorenzo, all’altezza del civico 169.

Danneggiati alcuni contenitori della raccolta differenziata

L’episodio è avvenuto intorno alle 23.00. Alcuni incivili hanno infatti appicato un rogo alla spazzatura presente sul posto. Oltre alle fiamme, si è sollevata una folta coltre di fumo nell’aria, che ha costretto i residenti a chiudersi in casa. Un rogo ripreso da alcuni automobilisti di passaggio in zona. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme servendosi di alcune manichette. Durante l’accaduto, sono rimaste danneggiati alcuni contenitori della raccolta differenziata.

L’emergenza rifiuti a Palermo

Palermo e l’emergenza rifiuti: una storia che non sembra avere una fine. Da mesi ormai la politica dibatte sui cumuli di spazzatura presenti ad ogni angolo di strada. Al di là del salottino del centro e delle principali località turistiche, il resto della città soffre e combatte da tempo con depositi abusivi di rifiuti indifferenziati ed ingombranti. Quasi 6000 quelli da Rap nei primi quindici giorni di giugno.

Caos evidente per esempio in via Nicoletti dove, a pochi passi dal Centro Comunale di Raccolta, si è rigenerata nuovamente una discarica a cielo aperto a bordo strada. Situazione difficile anche nelle aree più interne di Mondello, come ad esempio in via Diomede o in via Tolomea, dove i residenti lamentano una mancata raccolta della spazzatura abbandonata sul marciapiede. Non è esente dal problema anche viale Regione Siciliana, in particolare all’altezza delle intersezioni con via Pietro Calandra e via Piero della Francesca. Rifiuti segnalati in via Brunelleschi e nella zona di Borgovecchio, fra via Archimede e piazza della Pace, anche qui a pochi passi dal centro comunale di raccolta.

Problemi che sembrano anacronistici in un momento in cui si parla di politiche verdi e di riciclo in tutta Europa, ma che invece è drammaticamente attuale e reale. E, a proposito di transizioni ecologica, qualche incivile si è davvero superato. In via Lanza di Scalea infatti, a pochi metri da una discarica di spazzatura, qualcuno ha abbandonato perfino un pannello solare danneggiato. Rifiuto speciale e che quindi richiederà un ulteriore intervento straordinario di Rap.