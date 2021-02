LO dice l'assessore regionale Alverto Pierobon

“Il dipartimento ha infatti trasmesso alla Programmazione una proposta di utilizzo fondi che dovrà essere vagliata e poi inviata alla giunta. In particolare sono previste risorse per costruire nuovi impianti di compostaggio: 13,8 milioni su Catania e circa 43 milioni su Messina, di cui quasi 21 milioni a Monforte San Giorgio e 22 milioni a Mili.

Le altre risorse interessano a vario titolo Sciacca, Trapani, Casteltermini e Vittoria, dove finanzieremo gli ultimi interventi per mettere in funzione l’impianto di compostaggio”.

E’ quanto comunica l’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon. Nonostante ci siano voci che lo danno in partenza, il tecnico nel governo Musumeci prosegue nel suo lavoro.

“Arrivano anche buone notizie sul centro nazionale per l’idrogeno – aggiunge l’assessore – Ho infatti ricevuto le prime conferme formali di sostegno alla candidatura della Sicilia da parte di agenzie nazionali che si occupano di energia e sviluppo. In attesa di un confronto con il nuovo ministro stiamo costruendo basi solide per la proposta del governo Musumeci, che vale svariati miliardi di euro di investimenti nei prossimi anni”.