Nuovi interventi dei vigili del fuoco

Ancora incendi di rifiuti la scorsa notte a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Agesia di Siracusa allo Zen, in via Pandora e in via Noce. I roghi sono stati appiccati a cumuli di spazzatura che ancora si trovano per strada nonostante l’intervento di recupero della Rap, l’azienda partecipata che si occupa della raccolta della spazzatura nel capoluogo, dopo l’emergenza rifiuti.

Altre notti di incendi in città

Nelle notti scorse si sono verificati altri incendi di rifiuti. La raccolta della spazzatura è ripresa anche se la situazione in discarica è preoccupante con i piazzali pieni di immondizia. Così il conferimento nell’impianto procede a rilento e i rifiuti in alcune zone restano per strada. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere i roghi appiccati in via maresciallo Pecori Giraldi allo Sperone, in via del Vespro nella zona del Policlinico, in via Ustica nella zona di via Perpignano e in viale Piazza Armerina a Borgo Nuovo.

Troppi incendi a Bellolampo, la Rap si affida all’intelligenza artificiale

È attivo nella discarica del polo impiantistico Bellolampo di Palermo il sistema di prevenzione incendi “Fire Monitoring” messo a punto da Italtel in collaborazione con RAP (Risorse Ambiente Palermo), la società municipalizzata del Comune di Palermo per l’igiene ambientale.

Aumento degli incendi nelle discariche e centri di riciclaggio

Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento degli incendi all’aria aperta in discariche e centri di riciclaggio con conseguenze rilevanti per la salute umana, l’ambiente e i beni. Una causa sempre più frequente degli incendi è l’azione dolosa, che richiede controlli di sicurezza più rigorosi nelle strutture e intorno a esse. L’aumento della percentuale dei rifiuti ad alto rischio di autocombustione, come batterie e rifiuti elettronici, aggrava il fenomeno.

Il sistema “Fire Monitoring”

Attivo H24, “Fire Monitoring” rileva in modo tempestivo focolai di incendio tramite l’uso di Intelligenza artificiale per la comparazione di immagini ottenute da telecamere (video e termiche) del partner HikVision che scansionano in modo automatico il territorio e riconoscono la presenza di fiamme, fumi e di aree in cui la temperatura rilevata è superiore a valori predefiniti.