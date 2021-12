RESIDENTI ARRABBIATI. RAP INFORMA: "INTERVENTI INIZIERANNO NEL POMERIGGIO"

Una strada cancellata dalla presenza di rifiuti e ingombranti: succede in via Re Trancredi, arteria viaria nel cuore della V Circoscrizione di Palermo. In quest’area, i residenti hanno segnalato un accumulo continuo di spazzatura, incrementato dai numerosi abbandoni selvaggi condotti ad opera di ignoti.

Nell’area in questione è stato abbandonato di tutto, anche rifiuti speciali. E’ il caso di frigoriferi e copertoni d’auto, rintracciabili nella catasta di spazzatura, al cui interno si trovano anche i contenitori caduti a terra. Ciò a causa del peso sostenuto. L’immondizia ha raggiunto infatti la poco invidiabile altezza di un metro e mezzo.

La situazione in via Re Tancredi

Depositi che, nell’arco di settimane, hanno accerchiato i cassonetti, contribuendo a creare una mini discarica. Un fatto rappresentato dalla completa ostruzione della sede stradale di via Re Tancredi. Elemento che ha reso di fatto impossibile il passaggio alle autovetture. Difficoltà anche per i possessori di moto e bici, costretti a schivare lettalmente i rifiuti per attraversare la strada.

Sul posto è dovuto intervenire il personale della polizia municipale. Gli agenti hanno sbarrato la strada, deviando il traffico sulle arterie limitrofe. Ciò in attesa dell’intervento di Rap, chiamata a risolvere l’ennesimo caso limite di un’emergenza infinita. L’area, riferiscono i residenti, è già stata luogo di episodi simili negli anni precedenti.

Rap informa: “Interventi nel pomeriggio”

Dall’ufficio stampa dell’azienda partecipata del Comune di Palermo, fanno sapere che le operazioni di pulizia d’urgenza sono già in programma. “Il sito sarà oggetto di intervento oggi pomeriggio. Prima saranno tolti gli ingombranti illecitamente abbandonati, a seguire le squadre si occuperanno dei rifiuti”. Interventi che, dal 1 al 21 dicembre, hanno interessato 280 strade del capoluogo siciliano, per un totale di oltre 8600 ingombranti rimossi. Fra le zone coinvolte dalle opere di pulizia straordinaria, vi sono Via Lanza di Scalea; via Pensabene; via Nicoletti e corso dei Mille. Coinvolta anche l’area di Croce Verde Giardini, spesso oggetto di abbandoni.

Rifiuti in V Circoscrizione

Il caso di via Re Tancredi non è un episodio isolato. Proprio in V Circoscrizione, abbiamo documentato il caso di via Pier Paolo Pasolini, arteria viaria distante poche centinaia di metri dall’area in questione. Nella nostra live del 10 novembre scorso, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Antonino Randazzo denunciò l’ennesima discarica di rifiuti in città, chiedendo un intervento urgente a Rap. L’area fu bonificata e fu dotata di telecamere. Da allora, gli abbandoni sono diminuiti.