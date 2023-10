L'allarme del presidente di Circoscrizione Giuseppe Fiore

Palermo continua ad affondare tra i rifiuti. Nonostante il tour de force a cui sono costrette le maestranze della Rap, fiaccate dalle solite carenze di personale e dai problemi che stanno affligendo l’azienda, la città è invasa dalla spazzatura, soprattutto nelle periferie. Particolari problemi si registrano fra San Filippo Neri, Zen 1 e Zen 2, in settima circoscrizione. Sono tante le segnalazioni di cumuli di immondizia ammassati a bordo strada. Casi critici in via Agesia di Siracusa, via Luigi Einaudi e via Ludovico Bianchini. Fatto per il quale il presidente della VII Circoscrizione Giuseppe Fiore invoca un intervento immediato della squadre Rap.

Zen affonda fra i rifiuti







Quello dei rifiuti è un problema che ormai, nell’area dello Zen, non è più un’emergenza ma un criticità costante. Da anni infatti, sono numerose le segnalazioni di cumuli di spazzatura all’interno del quartiere. Ammassi di rifiuti figli soprattutto dal famoso fenomeno di migrazione di rifiuti dalla provincia e dai quartieri sottoposti da tempo al regime di raccolta differenziata. Tema sul quale si registra il grido di dolore del presidente della VII Circoscrizione Giuseppe Fiore. “Quella fra Zen e San Filippo Neri è una situazione insostenibile – sottolinea -. C’è disagio e malcontento. La gente è esasperata e la situazione è al limite del collasso“.

“Accumuli di rifiuti si susseguono di settimana in settimana – racconta Fiore -. E’ uno scenario da Far West. La gente manifesta la volontà di scendere per strada e sono io a dissuaderli facendomi da garante. C’è da dire che è vero che si continua ad alimentare il malcostume per continui abbandono lungo tutti gli assi viari, ma la quantità di contenitori messi in campo non soddisfa le esigenze della popolazione. Le ricadute igienico-sanitarie sono dalla allarme. Faccio un appello al sindaco e al presidente di Rap ad intervenire al più presto”.