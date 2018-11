L'attività dell'Ars

Il ddl che riforma la gestione dei rifiuti in Sicilia, è stato approvato oggi in Commissione Ambiente. “E’ un risultato importante reso possibile grazie alla competenza dell’assessore Pierobon che – afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo dell’Udc all’assemblea regionale siciliana – in questi mesi sta lavorando per rendere l’intera materia delle politiche di igiene ambientale adeguata alle norme comunitarie e agli standard di efficienza del sistema della raccolta differenziata, riciclo e smaltimento dei rifiuti”.

“I primi segnali che arrivano sull’incremento della raccolta differenziata nell’Isola sono già un buon punto di partenza per applicare la legge che il parlamento regionale si appresta a votare. Attendiamo, e sono certa che – conclude – è in arrivo, il piano regionale dei Rifiuti per potere brindare all’inizio di una nuova stagione che, come ama dire il nostro presidente Musumeci, porterà la Sicilia alla normalità”.