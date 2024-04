Premierato, Autonomia differenziata e pari opportunità saranno al centro di una serie di gazebo informativi che Fratelli d’Italia ha deciso di allestire nel territorio allo scopo dio avviare un dialogo diretto con i cittadini per spiegare le riforme che il governo Meloni sta portando in parlamento, Riforme che vengono raccontate in modo distorto da una stampa fortemente d’opposizione, secondo la visione del partito di maggioranza relativa.

Per questo motivo si tenta il dialogo diretto con i cittadini nelle piazze e si parte dal Palermitano dove Fratelli d’Italia da il via alla campagna nazionale, organizzata attraverso il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, che “mira ad instaurare un dialogo costruttivo con i cittadini sui temi cruciali del premierato, dell’autonomia e delle pari opportunità”.

Il primo via liberata al Premierato

In settimana la commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato l’emendamento del governo alla riforma costituzionale sull’elezione diretta del presidente del Consiglio. L’emendamento riscrive l’articolo 92 della costituzione, rispetto alla formulazione originaria uscita dal Consiglio dei ministri, elimina il premio di maggioranza al 55%, introduce il limite dei due mandati per il premier e il potere di revoca dei ministri.

Il lancio dei gazebo di sabato 6 aprile

In un’ottica di incontro diretto con i territori, la campagna prevede l’allestimento di gazebo informativi in varie località, dove i rappresentanti del partito saranno disponibili per dialogare e confrontarsi con i cittadini. Parteciperanno anche parlamentari e amministratori locali, pronti a ascoltare e discutere le varie questioni con i cittadini.

“Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente e a contribuire con le loro idee e opinioni – ha detto il coordinatore provinciale a Palermo di Fratelli d’Italia, Raoul Russo – Saremo presenti e pronti ad ascoltare con attenzione ogni voce”.

I gazebo nel palermitano nel fine settimana

Nel dettaglio i gazebo per questo fine settimana:

6 aprile a Baucina (PA) – Piazza Garibaldi, dalle ore 17:30 alle ore 19:30

7 aprile a Carini (PA) – Piazza Duomo, dalle ore 09:00 alle ore 12:30

7 aprile a Cinisi (PA) – Corso Umberto I, n. 120, dalle ore 17:00 alle ore 19:00