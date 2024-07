E’ stata approvata la delibera per la pedonalizzazione di alcune aree dell’Albergheria nell’ambito della rigenerazione urbana del quartiere. A seguito del progetto predisposto dall’Assessore alla rigenerazione urbana, Maurizio Carta, per la riqualificazione dell’Albergheria come quartiere creativo e del riuso è stata approvata dalla Giunta Comunale il 26 luglio 2024 la delibera relativa alla pedonalizzazione di alcune aree e alla regolazione della viabilità e della sosta per consentire lo svolgimento delle funzioni culturali e sociali identitarie dell’area.

Le aree interessate

La delibera prevede principalmente la pedonalizzazione della via San Francesco Saverio, della strada tra piazza Napoleone Colajanni e l’ex Cinema Edison e delle via Andò e Di Lorenzo.

Le azioni di sistema che saranno messe in campo includono una generale revisione della zona a traffico limitato una zona pedonale davanti alla Chiesa di San Francesco Saverio; una delimitazione dell’area del mercato regolamentato; l’istituzione di un’area di rispetto attorno al Cinema Edison e il recupero del campetto di calcio.

Coinvolgimento delle istituzioni

Il progetto richiede il coinvolgimento di diverse funzioni comunali, a partire dalla presenza efficace della Polizia Municipale, nonché la disponibilità delle aziende partecipate del Comune, e la presenza di tutte le forze dell’ordine.

Il progetto pilota è stato già oggetto di una condivisione di massima con i residenti, i comitati civici del quartiere, l’Università di Palermo, l’Associazione Sbaratto, l’Arcivescovo, e il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica.

“Si tratta di una operazione ad alto impatto sociale, culturale, economico e di sicurezza – il Sindaco Lagalla e l’assessore Carta dicono – che intende far tornare questa pregiata zona della città un attrattore di bellezza e creatività, ma anche un luogo che innova i processi di responsabilizzazione sociale degli abitanti più fragili, accompagnandoli nel percorso di regolamentazione delle loro attività.”