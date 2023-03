schifani ha incontrato l'amministratore delegato umberto lebruto

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato oggi a Palermo Umberto Lebruto, amministratore delegato di FS Sistemi urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane, per avviare un tavolo di coordinamento per definire gli indirizzi di governo del territorio anche per la rigenerazione urbana delle città.

Presto un accordo tra Regione e Polo Urbano, l’obiettivo

Al più presto, infatti, la Regione Siciliana e il Polo Urbano firmeranno un accordo con l’obiettivo di condividere, in sinergia con i Comuni interessati, le iniziative strategiche per l’implementazione della logistica di primo e ultimo miglio, della mobilità integrata e sostenibile.

La Regione avrà il ruolo di indirizzo e coordinamento generale delle attività che, nello specifico, saranno poi portate avanti dai singoli Comuni.

Schifani: “Le città guardano all’economia, al sociale e alla salvaguardia dell’ambiente”

“In un momento in cui siamo impegnati nella realizzazione di grandi opere e infrastrutture – dice il presidente Schifani – diventa importante progettare le cosiddette “ricuciture urbane”, restituendo alle città funzioni che guardano all’economia, al sociale e soprattutto alla salvaguardia dell’ambiente. Quello che ci aspettiamo è che, grazie a questa iniziativa, attorno alle infrastrutture nascano parchi urbani, piste ciclopedonali, per garantire il benessere dei nostri cittadini”, conclude.

Il Polo Urbano del Gruppo Fs Italiane

Come si legge sul sito internet delle Ferrovie dello Stato Italiane, il target che dovrà perseguire il Polo Urbano sarà la valorizzazione degli asset non più funzionali al servizio ferroviario, in chiave di rigenerazione sostenibile delle città.

Viene inoltre spiegato: “La crescente urbanizzazione porterà i grandi centri urbani a essere il centro nevralgico della partita sulla sostenibilità in futuro, considerando che le città, già oggi, sono responsabili per il 40% dell’utilizzo di energia elettrica prodotta a livello globale e per il 70% delle emissioni di gas a effetto serra.

Capogruppo di settore è la società FS Sistemi Urbani. Del Polo fanno parte anche le Società Metropark e GS Immobiliare. Tra le priorità strategiche ci saranno la rigenerazione del patrimonio immobiliare, la gestione integrata dei parcheggi e l’avvio di nuove partnership”.

