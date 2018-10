La nota dei sindacati

“Vogliamo riportare la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana ai fasti di un tempo”. Queste le parole di buon auspicio del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, nell’editoriale per l’inaugurazione della nuova stagione.

Partendo da queste parole organizzazioni sindacali, Cgil, Fistel, Uilcom e Fials desiderano evidenziare l’importanza del momento e la delicatezza per un cambio di Governance per la Fondazione.

“La FOSS ha attraversato un lungo di periodo di crisi che ha visto negli ultimi tre anni una significativa inversione, crisi che ha obbligato tutti ad un lungo periodo di risanamento avvenuto attraverso sacrifici economici dei lavoratori ed un impegno forte del sindacato e del management, per costruire un futuro solido – sottolineano -. Tutto ciò si è tradotto nella realizzazione di un contratto di secondo livello che ha modificato in modo significativo l’organizzazione del lavoro, in un esodo incentivato condiviso tra le parti ed in una condivisione concreta sui temi artistici della FOSS, in un percorso di confronto sistematico, sempre nel merito dei temi e soprattutto senza un solo giorno di sciopero. Il risultato evidente di questo lungo confronto e delle scelte operate con competenza sono tre anni di bilancio in attivo, l’aumento del pubblico e della produzione”.

I sindacati “alla luce dei risultati concreti che la Fondazione ha raggiunto e dell’importanza che quest’ultima assume per la città intera, ribadiscono con forza che il percorso non può che essere quello della continuità. Quindi affermano la necessità che la scelta del nuovo Sovrintendente avvenga attraverso un bando internazionale con rigidi criteri di selezione per garantire quella continuità di eccellenza artistica che questa istituzione culturale deve avere. Come sottolinea il Presidente dichiarando che ‘è anche con Istituzione come questa che cresce la buona reputazione dell’isola’”.