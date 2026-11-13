Trasformare le periferie da luoghi della marginalità a nuove centralità urbane, riducendo le distanze fisiche e sociali rispetto al resto della città. È la sfida al centro del primo Forum “Il valore del rilancio delle periferie urbane per la crescita socio-economica delle aree metropolitane del Mezzogiorno d’Italia”, ospitato oggi, venerdì 13 novembre 2026, presso l’Istituto E. Ascione di Palermo.

Durante l’iniziativa – che ha visto la partecipazione di rappresentanti del Governo, istituzioni locali, magistratura, università e terzo settore – è stato presentato lo Studio Strategico realizzato da TEHA Group insieme al Comune di Palermo e illustrato da Cetti Lauteta (Partner The European House – Ambrosetti e Responsabile Scenario Sud) e Jacopo Palermo (Partner Associato TEHA Group). L’analisi fotografa i divari tra Nord e Sud ma indica anche gli effetti concreti dei circa 319 milioni di euro di investimenti avviati nel capoluogo siciliano.

La fotografia di Palermo: motore economico regionale ma 56% delle aree in disagio

Lo studio conferma il peso strategico di Palermo per l’intera Isola: la città concentra il 25,8% del Valore Aggiunto regionale, il 38,1% delle start-up innovative siciliane, il 40% del traffico aeroportuale e il 26,2% delle presenze turistiche.

Accanto a questi primati emergono però forti squilibri interni. Secondo l’analisi dell’Indice di Disagio Socio-Economico (IDISE), il 56% delle aree sub-comunali di Palermo presenta livelli di disagio superiori alla media cittadina, con criticità particolarmente concentrate nei quartieri San Filippo Neri (ZEN), Brancaccio, Borgo Nuovo e Albergheria. A pesare sono soprattutto la carenza nel trasporto pubblico, la dispersione della rete idrica, la bassa qualificazione della popolazione adulta e l’alta incidenza di giovani che non studiano e non lavorano (NEET), pari al 32,4% nel Comune di Palermo.

I tre laboratori di rigenerazione: ZEN, Borgo Nuovo e Costa Sud

Per invertire la rotta, l’amministrazione comunale ha messo in campo un piano da circa 319 milioni di euro articolato su tre grandi direttrici di rigenerazione urbana e sociale:

Area Costa Sud (198 milioni di euro): Il progetto coinvolge un litorale di circa 7 chilometri con 31 opere strategiche (tra cui il parco a mare allo Sperone, il porto e lungomare della Bandita, il Parco Libero Grassi, l’area del fiume Oreto, nuove scuole e asili). Migliorerà la prossimità ai servizi per oltre 23.200 residenti (il 36,9% della popolazione dell’area).

San Filippo Neri – ZEN (48 milioni di euro + 65,8 milioni per il tram): Sono previste 21 opere strategiche tra scuole, asili, piazze e la Cittadella dello Sport, affiancate dalla nuova linea tramviaria E2. Gli interventi porteranno 11.770 residenti (il 93,2% degli abitanti del quartiere) a raggiungere servizi essenziali entro 10 minuti a piedi, abbattendo sensibilmente l’indice di disagio del quartiere.

Borgo Nuovo (7,2 milioni di euro): Il Masterplan ricuce 5,9 ettari di spazio urbano collegando Piazza San Paolo, Parco Tindari, il nuovo oratorio e il centro sportivo di Largo Gibilmanna, con un miglioramento diretto dell’accesso ai servizi per 6.740 residenti.

Un ruolo decisivo sarà giocato dalla nuova rete tranviaria. Secondo le stime TEHA, 249.156 palermitani (il 39,6% della popolazione) avranno una nuova fermata del tram entro 800 metri da casa. Nelle periferie il risparmio medio dei tempi di spostamento sarà del 22,9% (quasi triplo rispetto all’8,2% della media cittadina), con un miglioramento del 17,8% per raggiungere il polo ospedaliero Policlinico-Civico.

Il divario Nord-Sud e la sfida dell’occupazione giovanile

Allargando lo sguardo al Mezzogiorno, lo studio evidenzia come le 14 Città Metropolitane italiane generino il 41,1% del Valore Aggiunto nazionale (792 miliardi di euro), ma con una frattura netta: le sette aree metropolitane del Centro-Nord producono 433 miliardi di euro in più rispetto alle sette del Sud, che occupano le ultime sette posizioni nazionali per ricchezza pro capite (22.823 euro contro la media italiana di 32.953 euro).

Eppure, secondo la simulazione TEHA, colmare il divario è possibile: se tra il 2021 e il 2025 l’occupazione giovanile (15-34 anni) nelle Città Metropolitane del Sud fosse cresciuta allo stesso ritmo del Centro-Nord (+3,8 punti invece di +2,2), oggi si conterebbero oltre 26.300 giovani occupati in più.

Lauteta (TEHA) e Lagalla (Sindaco): “Un progetto complessivo di città”

“Il rilancio delle periferie urbane deve essere una priorità nazionale, soprattutto al Sud” ha sottolineato Cetti Lauteta. “La vera sfida è trasformare singoli progetti e interventi in una strategia integrata e continuativa, capace di accompagnare la rigenerazione urbana con quella sociale e di offrire, soprattutto ai giovani, nuove opportunità di formazione, lavoro e partecipazione. In questa prospettiva Palermo può essere un laboratorio per il Sud”.

Sulla stessa linea il sindaco Roberto Lagalla: “Stiamo investendo risorse importanti in aree come lo ZEN, Borgo Nuovo e la Costa Sud attraverso interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana, miglioramento della mobilità e potenziamento dei servizi. Ma siamo consapevoli che rigenerare un quartiere non significa soltanto riqualificarne gli spazi: significa soprattutto investire nelle persone e nelle nuove generazioni, a partire dalla scuola con nuovi plessi e più posti negli asili comunali. Non interventi isolati, ma un progetto complessivo di città che non lasci indietro nessun quartiere”.

Il messaggio del ministro Valditara: “2,1 miliardi alla Sicilia, dispersione al 7,3%”

Al Forum ha inviato un messaggio scritto anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rivendicando gli investimenti strutturali destinati alle scuole dell’Isola: “Con la recente rendicontazione finale del PNRR, i dati certificano un successo storico: abbiamo mobilitato 2,1 miliardi complessivi destinati alla Sicilia”.

Nel dettaglio, il ministro ha ricordato i 125,1 milioni investiti con Agenda Sud, i 75,7 milioni per il Piano Estate, i 158,2 milioni per il contrasto alla dispersione scolastica e i 95,3 milioni destinati agli ITS della Sicilia. “Il primo e straordinario risultato di questa azione incisiva – ha evidenziato Valditara – è il crollo della dispersione scolastica: siamo passati dal 14,2% del 2020 al 7,3% (stima INVALSI 2026), centrando con ben 5 anni di anticipo il target europeo del 9% fissato per il 2030.

La scuola è il più potente motore di sviluppo, sicurezza e innovazione per offrire ai nostri giovani la possibilità di costruire il proprio futuro senza lasciare la propria terra”.