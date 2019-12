La decisione forse dopo Natale

Il 2019 potrebbe chiudersi con un rimpasto di fine anno nella giunta guidata da Leoluca Orlando. Subito dopo il cenone di Natale, dal Municipio potrebbe giungere l’annuncio del cambio di alcuni assessori comunali e due nuovi innesti permessi dalla legge ragionale.

La norma, permette, infatti, al sindaco di poter far salire il numero degli assessori da da 8 a 11. Orlando sulla carta deve scegliere solamente tre nomi, ma appare certo che ne serva un quarto visto che l’assessore alla Cittadinanza solidale Giuseppe Mattina sembra intenzionato a lasciare l’incarico.

Il rimpasto è stato richiesto da più parti. In primo luogo dal gruppo del vice sindaco Fabio Giambrone che chiede nuova linfa per l’amministrazione palermitana con l’ingresso di facce nuove scartando così l’ipotesi di far tornare a Palazzo delle Aquile Emilio Arcuri e Sergio Marino. I nomi al momento sembrano essere top secret. C’è però una vecchia conoscenza che potrebbe entrare nella squadra assessoriale di Orlando. É Agnese Ciulla che potrebbe riprendere in mano la delega alla Solidarietà sociale. Matina starebbe pensando di lasciarla.

“L’unica certezza è che il sindaco sarò sempre io”, commenta il sindaco Orlando che con molta probabilità alleggerirà le deleghe a Giusto Catania e a Maria Prestigiacomo ma non è detto che mancheranno le sorprese dell’ultima ora.