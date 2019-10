La rimpatriata

Ieri sera dopo 44 anni si sono rincontrati in un ristorante di Cinisi Alunni della Classe 4 I dell’Istituto Magistrale Camillo Finocchiaro Aprile allora sito nella Storica sede di Via Epicarmo a Palermo.

Alcuni mancavano a diverso titolo,ma bisogna considerare che 44 anni sono tanti,chi lavora fuori Regione,chi all’Estero,chi per motivi personali non ha potuto partecipare,ed anche il non facile lavoro di ricerca delle persone dopo tantissimi anni.

Ne è uscita una serata forte di emozioni,ma senza Amarcord,spensieratezza e goliardia.

“Semplicità ma immensa allegria,abbiamo scoperto che ci mancava qualcosa al nostro mosaico di vita – dice Giovanni Saccone che del gruppo era il decano – .Ora resta un impegno ,speriamo che nel periodo natalizio altri amici che stanno fuori,per loro espresso desiderio possano essere presenti,abbiamo scoperto qualcosa di Stupendo,oltre ad riincontrarsi,che le cose semplici ma fatte col cuore sono le più belle”.

Hanno partecipato….Giovanni-Saccone Vigile del Fuoco./ Manganese Giulia Insegnante/Randazzo Calogera Impiegata Comune/Greco Maria Insegnante/Amalfi Patrizia Insegnante/Rosso Piero Funzionario Poste Italiane/DAgostino M.Teresa Provincia di Palermo/Failla Rosaria Insegnante/Merendino Milena Insegnante/Marte Fortunato Provincia Palermo.