Una nuova pagina per il waterfront di Palermo, dove la memoria millenaria dell’antica fortezza incontra il futuro dell’innovazione e della sostenibilità. È stato inaugurato questa mattina Portadimare, il grande progetto di rigenerazione urbana sorto nei due ettari dell’antica piazza d’armi del Castello a Mare, alla Cala. L’iniziativa è promossa dall’impresa culturale e creativa Porta Felice in collaborazione con la Fondazione Le Vie dei Tesori e sostenuta dall’assessorato regionale alle Attività produttive attraverso il bando “Connessioni – Nuovi luoghi per l’innovazione in Sicilia”. Il polo aprirà ufficialmente le porte ai cittadini e ai turisti ai primi di dicembre.

L’ex Sailem e il Museo immersivo Panormos

Cuore pulsante del complesso è l’edificio ex Sailem, struttura degli anni Trenta restaurata in modo filologico su progetto dello studio di Alessandro D’Amico. Al piano terra ospita il Museo Panormos – Palermo Porto del Mondo, un percorso in cinque sale firmato da ODD Agency e dal documentarista Stefano Savona. Attraverso mappe interattive, installazioni sonore spazializzate e la stanza epistolare “Un Mare di Lettere”, i visitatori potranno ripercorrere il rapporto tra la città e il mare attraverso le storie di mercanti, corsari, viaggiatori e migranti. Nei giorni inaugurali, l’esperienza è arricchita dal videomapping “La Porta del tempo” sulla Porta Aragonese, sostenuto dall’assessorato ai Beni culturali. Sulla terrazza dell’edificio trova invece spazio un bistrot dedicato alla biodiversità e ai piccoli produttori siciliani, affiancato da un bookshop curato con Colori del Sole.

Un parco urbano, un Future District e l’inclusione sociale

Attorno all’edificio si estende un parco urbano aperto tutto l’anno con accessi dalla Cala e da via Patti, arricchito dal giardino donato dal Gruppo Mangia’s e dagli impianti di Irritec. A breve l’area archeologica – che dialogherà strettamente con il Museo Salinas – ospiterà anche il percorso in realtà aumentata “Castello a Mare 3D experience”. Oltre alla dimensione culturale e ai laboratori per bambini e scuole, Portadimare guarda al tessuto produttivo:

Innovazione e ricerca: nasce un Future District 4.0 dal Politeama al porto insieme a Magnisi, Digital Makers, PwC Italia e QANAT, affiancato dal Gateway della Biodiversità (Unipa, CNR e NBFC) e dai programmi sanitari di ISMETT-UPMC.

Impatto sociale: il progetto genera otto nuove assunzioni, includendo tre detenuti dell’Ucciardone inseriti in percorsi lavorativi grazie all’iniziativa Jail to Job della cooperativa Rigenerazioni.

Le voci delle istituzioni e dei promotori

Soddisfazione è stata espressa dai vertici regionali e cittadini presenti al taglio del nastro. “La vera sfida della Sicilia non è soltanto recuperare i luoghi della propria storia, ma restituire loro una funzione nel futuro – dichiara l’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo –. Porta di Mare rappresenta esattamente questa idea di sviluppo: un patrimonio che smette di essere soltanto memoria e diventa conoscenza, impresa, lavoro e opportunità. La cultura è un’infrastruttura dello sviluppo e la bellezza può diventare un fattore di competitività”.

Per il sindaco Roberto Lagalla, il nuovo polo “sarà un punto di arrivo o di partenza per chi vuole scoprire Palermo e godere di un’area verde che lega lo spazio urbano al mare in modo unico”. Sulla stessa linea Annalisa Tardino, presidente dell’Autorità di Sistema portuale, che sottolinea come il museo offrirà anche ai crocieristi “un’occasione preziosa per entrare nell’anima più autentica della città”.

“Abbiamo voluto radicare in modo stabile a Palermo, in uno spazio di straordinaria memoria e bellezza, l’esperienza che portiamo avanti da vent’anni – affermano Marcello Barbaro (ad Porta Felice) e Laura Anello (presidente Le Vie dei Tesori) –. Un percorso sfidante, fatto per questa città e per i suoi ragazzi ai quali vogliamo contribuire a dare futuro”. Un impegno condiviso anche dall’Università di Palermo, main partner dell’iniziativa, con il rettore Massimo Midiri che ha ribadito il ruolo centrale dell’ateneo per tirocini, ricerca e formazione sul campo.