Rapina in una farmacia a Palermo. Due giovani con il volto coperto da cappellini sciarpe sono entrati nel negozio in via Sferracavallo. Uno armato con una mazza ha minacciato il titolare. I due hanno svuotato la cassa e sono fuggiti via. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Furto con spaccata alla Rinascente di via Roma, ladri in fuga con gioielli e abiti

Furto con spaccata nel negozio della Rinascente in centro a Palermo. I ladri sono entrati nel negozio in via Roma. Con un’auto hanno divelto la saracinesca in piazza San Domenico e poi sono entrati spaccando la vetrina. E’ stato preso di mira la gioielleria e alcuni reparti di abbigliamento. Almeno quattro i malviventi entrati in azione. Indagano i carabinieri.

Spaccata una vetrina in una gelateria in via Amari, ladri in azione e bottino di 3000 euro

Ladri in azione in una gelateria in via Emerico Amari a Palermo. E’ stata spaccata la vetrina della gelateria “Frisku”, nella zona pedonale a pochi metri dall’ingresso del porto. I malviventi si sono impossessati della cassa dell’attività commerciale, dandosi alla fuga subito dopo e facendo perdere le proprie tracce. Il bottino ammonterebbe ad almeno tremila euro. Una volta scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno accertato il danneggiamento e il furto e hanno avviato le indagini. Sono state acquisite le immagini delle telecamere, che potrebbero avere immortalato i ladri in azione.

Il furto in un ristorante

Furto con spaccata in un ristorante a Palermo. I ladri hanno danneggiato la vetrina e si sono portati via alimenti e bibite per diverse centinaia di euro. Il colpo è stato messo a segno nella zona dell’ospedale Policlinico in via Del Vespro nel ristorante Top Bistrot.

Furti a impianti di distributori di benzina in viale Michelangelo

Ladri in azione in due distributori d benzina a Palermo. I colpi in viale Michelangelo. Sono state scardinate prima la saracinesca di un distributore Ip e poi la porta di ingresso di un impianto Eni.

Sono stati portati soldi che erano in cassa, pc e modem. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Possibile che a mettere a segno i colpi sia stata la stessa banda.

Pochi giorni fa sempre in viale Michelangelo i malviventi avevano tentato il colpo nell’area di servizio Q8 con un flex, ma sono fuggiti a mani vuote.

