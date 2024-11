E’ stata firmata, questa mattina, nella sede dell’Aran, a Palermo, l’ipotesi del rinnovo di contratto dell’area della dirigenza della Regione Siciliana. La Cisl Fp Sicilia e la Cisl Sicilia sottolineano che si tratta di “un traguardo importante e atteso da anni. Adesso – continuano – spingeremo affinché si proceda, nel più breve tempo possibile, alla sottoscrizione definitiva del testo”.

Allineamento con la Pubblica Amministrazione

“Il traguardo che abbiamo raggiunto oggi era molto atteso – dicono Leonardo La Piana, Daniele Passanisi e Fabrizio Lercara, rispettivamente segretario generale della Cisl Sicilia, segretario generale della Cisl Fp Sicilia e responsabile Enti Regione della Cisl Fp Sicilia – Il testo che abbiamo firmato ci allinea sul piano giuridico al resto della dirigenza della Pubblica amministrazione.

Obiettivi futuri: riforma e riorganizzazione

Il nostro prossimo obiettivo, ora, è la sottoscrizione definitiva del testo dopo i controlli previsti da parte della Corte dei Conti. Inoltre, nostro intento è quello di procedere con la riforma della dirigenza regionale per abolire la terza fascia, arrivando poi a razionalizzare le competenze e a riorganizzare gli assessorati e i dipartimenti regionali. Stiamo parlando di un passaggio fondamentale per accrescere la capacità di dare risposte tempestive ai cittadini e alle imprese”.

Risultato per i lavoratori e impegno sindacale

“Quello di oggi – ancora La Piana, Passanisi e Lercara – è un importante risultato, dunque, per i lavoratori, ottenuto grazie all’impegno sindacale della Cisl Funzione pubblica che, dopo avere sottoscritto l’ipotesi di contratto del comparto, ha continuato a lavorare incessantemente per giungere entro l’anno al conseguimento di questo nuovo obiettivo superando ogni possibile ostacolo.

Ringraziamenti e prospettive future

Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo al commissario dell’Aran Sicilia, Accursio Gallo, e alla sua struttura per avere superato ogni difficoltà e per avere dimostrato grande professionalità. Adesso, ci auguriamo di sottoscrivere immediatamente i testi definitivi per liberare tutte le risorse in favore dei lavoratori”.