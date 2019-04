La nota della Nursind

Anche la Sicilia scende in piazza per la manifestazione nazionale organizzata dal Nursind in favore del rinnovo del contratto Aiop della sanità privata, fermo da 13 anni. La manifestazione si è svolta vicino alla sede Aiop, l’associazione dell’ospedalità privata, e si è conclusa con l’audizione della rappresentante nazionale Romina Iannuzzi che lascia ben sperare per un rinnovo e per condizioni contrattuali migliorative.

Agata Cocco, coordinatore regionale del Nursind Sicilia, ricorda che alla base della protesta ci sono “condizioni lavorative insostenibili in particolare nel meridione e in Sicilia. Vengono negati spesso anche i più basilari diritti agli infermieri nelle aziende sanitarie private accreditate con il sistema sanitario che usufruiscono di finanziamenti pubblici che vengono regolarmente erogati. E ancora, il sindacato segnala carichi di lavoro insostenibili, mancanza totale di personale di supporto e mancato rispetto delle normative europee sull’orario di lavoro”.

Secondo il sindacato autonomo l’assistenza infermieristica spesso è a carico di un solo infermiere soprattutto la notte e su più piani di degenza. “È il momento di dire basta – dicono gli infermieri – auspichiamo che l’incontro avuto nella mattina di oggi con la nostra rappresentante nazionale Iannuzzi abbia un proseguo positivo e si concretizzi in un adeguato rinnovo rispettoso della dignità dei lavoratori”.