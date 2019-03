“Un grande risultato che ci riempie di orgoglio. La FISTEL si conferma la prima Organizzazione in Wind Palermo” con queste parole Francesco Assisi Segretario Generale FISTEL CISL Sicilia commenta a caldo, a scrutinio appena conclusosi, i risultati delle elezioni per il rinnovo della RSU in WIND Palermo “A Tania D’Agostino, Claudia Catanese e Gaspare Randazzo, le nostre RSU, auguriamo buon lavoro, certi che continueranno a profondere il massimo impegno per rappresentare al meglio le istanze dei propri colleghi”.

Su 6 seggi, la Fistel Cisl si aggiudica 3 Rsu. A seguire la UILCOM e SLC Cgil.

“Un successo inteso come punto di partenza e non di arrivo – continua il Sindacalista – La FISTEL Cisl al fianco della propria RSU continuerà a svolgere, giorno dopo giorno, la propria azione sindacale a tutela dei diritti dei lavoratori del comparto. L’attenzione deve rimanere sempre alta viste le criticità del settore.

Vogliamo condividere il successo di questa tornata elettorale – conclude Assisi – con tutte le lavoratrici e lavoratori che, esprimendo la loro preferenza per la nostra lista, ci hanno affidato le loro speranze”.