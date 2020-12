Gli interventi

Diventano fatti concreti gli impegni assunti per Piano Battaglia dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che, nel novembre dell’anno scorso (nella foto), aveva voluto verificare di persona le condizioni della località sciistica delle Madonie, l’unica esistente nella Sicilia occidentale.

Su input del governatore, l’Ufficio regionale per la progettazione, diretto da Leonardo Santoro, ha infatti ultimato e trasmesso alla Città Metropolitana di Palermo gli elaborati che consentiranno all’Ente, dopo due anni, di potere finalmente accedere al finanziamento di due milioni e 400 mila euro per mettere in sicurezza le due disastrate arterie – la Sp 54 e la Sp 113 – che conducono nella zona, meta privilegiata durante l’inverno di migliaia di visitatori.

“In un anno abbiamo messo attorno a un tavolo le istituzioni interessate e abbiamo stilato un cronoprogramma ben definito”, afferma Musumeci che annuncia anche l’imminente realizzazione di una elisuperficie. La struttura, di 625 metri quadrati, è stata progettata e finanziata con 440 mila euro dalla Protezione civile regionale che ha già provveduto ad appaltare i lavori.

Proprio lo scorso anno la giunta regionale aveva stanziato appunto 2.440.359,87 Euro per i lavori di riqualificazione della trazzera e degli accessi al pianoro di Piano Battaglia (Petralia Sottana).

Il finanziamento è inserito nell’ambito del “Fsc 2014/20220. Patto per lo sviluppo della regione siciliana. Rimodulazione degli interventi dell’Area tematica 2 Ambiente. Intervento strategico rischio frane”.