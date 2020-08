seguirà la sistemazione a verde dell'area

Sono arrivate stamattina presto in via Messina Marine a Palermo le ruspe per abbattere una costruzione abusiva. L’edificio si trova nei pressi dello stand Florio.

La zona è stata transennata con un nastro e gli operai hanno iniziato i lavori di abbattimento.

Subito dopo l’abbattimento, seguirà la sistemazione a verde dell’area.

L’operazione, rientra nelle azioni del Comune per la riqualificazione della grande arteria viaria di Palermo.

Da oltre 3 anni, il Comune è impegnato nel recupero del vicino stand Florio che si affaccia proprio su via Messina Marine.

Nel luglio del 2017 infatti, è stato consegnato dai funzionari del Demanio lo Stand Florio alla società Servizitalia srl palermitana che si è aggiudicato il bando.

La consegna riporterà agli antichi fasti la struttura che per anni è rimasta abbandonata e trasformata in discarica. L’edificio faceva parte di un più ampio complesso immobiliare, che comprendeva anche il Kursal sul mare, ed è un bellissimo esempio di palazzina in stile liberty mediterraneo; era stato sequestrato dai vigili urbani del nucleo patrimonio artistico su ordine della magistratura.

La società, amministrata da Fabio Vajana, sul progetto approvato dalla Sorpintendenza, ha avuto l’impegno di far rifiorire circa 4000 mila metri quadrati di spazi destinati alla cultura, al turismo e all’ospitalità grazie alla concessione di valorizzazione fino a 50 anni prevista dal bando di gara.

Lo Stand Florio è dotato di un chiostro in stile islamico moresco a pianta ottogonale e viene anche chiamato dai palermitani “Taverna del Tiro” perché per molti anni è stato utilizzato per le gare di tiro della nobiltà cittadina, prima di divenire un magazzino merci durante la seconda guerra mondiale.

Ma dopo la riqualificazione, lo Stand Florio non ha avuto sempre vita facile. Nel luglio del 2018 un uomo ha cercato di sfondare i vetri della struttura e dare fuoco al caffè letterario. Era intervenuta la polizia per risalire all’attentatore.