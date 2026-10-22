E’ stata interdetta la chiesa madre di Bolognetta del 1600. L’unica grande chiesa del comune Maria Santissima del Carmelo è stata chiusa dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco. Nell’istituto religioso sono presenti grosse crepe nella facciata e all’interno delle navate. Anche la casa del parroco è stata interdetta.

“Sono venuti i vigili del fuoco e hanno accertato la presenza di gravi crepe presenti nelle mura – dice la sindaca di Bolognetta Elizabeth Smith – Esiste un progetto di restauro realizzato alcuni anni fa. Purtroppo la proprietà è della Curia e il Comune non può intervenire. Noi abbiamo messo a disposizione l’ufficio tecnico comunale, ma sono altri enti che devono occuparsi di predisporre le opere di consolidamento dell’edificio ecclesiastico”.