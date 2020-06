La nota della protezione Civile

Rischio incendi e ondate di calore in Sicilia per domani 16 giugno. La Protezione Civile ha diffuso un avviso di pre allerta per la provincia di Palermo. Livello di attenzione invece per le province di Caltanissetta a Catania. L’avviso è valido per l’intera giornata.

Proprio ieri diversi incendi sono divampati in provincia di Palermo. Vigili del fuoco sono stati impegnati a Pioppo nella zona di Monreale presa di mira più volte da roghi in queste settimane.

Altri incendi a Montagna Longa nel territorio di Carini e a Misilmeri. Nella notte un rogo è divampato nel vigneto di proprietà di un avvocato. E’ successo in contrada Ramotta a Partinico, in provincia di Palermo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

L’allarme è stato lanciato dallo stesso proprietario. Ancora poco chiare le cause del rogo, ma non si esclude l’origine dolosa. L’incendio potrebbe infatti essere stato appiccato in più punti, visti i danni ingenti al vigneto. Le indagini sono a in corso.