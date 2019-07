Domani

Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso oggi l’avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 9/7/2019 per le successive 24 ore.

In particolare, nella giornata di domani, martedì 9 luglio, per la città di Palermo è previsto un rischio di ondate di calore di livello 2 (arancione) con una temperatura massima percepita di 38°C. Per la giornata di mercoledì 10 luglio, il rischio scende al livello 1 (giallo) e la temperatura massima percepita scende a 35°C.

Per la giornata di domani 9 luglio, è previsto, inoltre, un rischio di incendi di pericolosità “media”, con un livello di “preallerta”.