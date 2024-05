Scoppia il grande caldo in Sicilia e torna anche il rischio incendi. La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso che annuncia ondate di calore, valido dalla mezzanotte di venerdì 17 maggio 2024, e per le successive 24 ore. A Palermo, e in tutta la Regione, è previsto il bollino arancione.

Le previsioni

Tempo stabile ed assolato ovunque in Sicilia anche per venerdì 17 maggio. Nello specifico sul litorale tirrenico tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino; su litorale ionico e litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. La pressione torna ad aumentare sulle nostre regioni pertanto la giornata trascorrerà con un tempo a tratti instabile. Le zone maggiormente a rischio di precipitazioni, spesso temporalesche, saranno quelle alpine, prealpine, le vicine pianure e il Friuli. Sul resto della Pianura Padana avremo un cielo irregolarmente nuvoloso. Venti deboli da direzioni variabili. Clima mite.

Centro e Sardegna. Alta pressione prevalente sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso salvo una maggior nuvolosità, associata anche ad alcuni piovaschi, sulla Toscana settentrionale. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse. Clima mite e mari generalmente poco mossi.

Clima da caldo estivo

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono interessate da un campo di alta pressione a matrice subtropicale per cui la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, ma il cielo si presenterà più nuvoloso, specie al mattino, su Sicilia e Calabria, poi si rasserenerà. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, i mari risulteranno poco mossi o molto mosso solo lo Ionio. Clima caldo estivo.

Like this: Like Loading...