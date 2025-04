Notte di sangue di fronte ad un a delle più note discoteche della città di Palermo. Un giovane di poco più di 20 anni è stato accoltellato in via dell’Olimpo al culmine di una rissa esplosa in strada poco distante dall’ingresso della discoteca country.

La rissa di strada

La tensione è esplosa a tarda ora fra due gruppi di giovani. Da una parte un gruppo di palermitani, dall’altra una comitiva della quale facevano parte anche alcuni ragazzi di origini nigeriane. Ignoti i motivi del contrasto fatto sta che al culmine di una discussione i ragazzi hanno iniziato a darsele di santa ragione in strada. All’improvviso è comparso un coltello ed un giovanissimo nigeriano è stato colpito all’addome.

I soccorsi e l’arrivo della polizia

Sul posto è subito arrivata una ambulanza seguita da diverse volanti di polizia mentre i protagonisti della rissa si disperdevano in varie direzioni facendo perdere le proprie tracce. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale dove le condizioni sono state considerate gravi.

Le indagini

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e le immagini di alcune telecamere della zona per risalire agli assalitori e comprendere i motivi della rissa. Non è esclusa l’origine razziale del contrasto anche se in campo ci sono numerose altre ipotesi.

Poco più di 24 ore fa la lite per un like a Misilmeri

La violenza di strada e fra giovani è un problema purtroppo crescente. Nella serata dell’11 aprile, a Piazza Comitato di Misilmeri, un’aggressione scaturita da motivi apparentemente futili ha lasciato un ragazzo di soli diciassette anni in gravi condizioni.

Secondo le prime indiscrezioni, sembrerebbe che la scintilla sia scaturita da una banale interazione sui social: un semplice “like” a un post avrebbe acceso la miccia tra due giovani, portando a un violento litigio. In pochi istanti, la discussione si è trasformata in un’aggressione fisica. Il diciassettenne è stato colpito con un pugno al volto e, cadendo a terra, ha battuto violentemente la testa.