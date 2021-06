Un giovane calciatore di 17 anni è stato portato in ospedale a Villa Sofia in gravi condizioni con un trauma cranico dopo essere stato picchiato ieri pomeriggio a Carini in via Morello nella struttura sportiva Pasqualino Stadium.

L’aggressione davanti agli spogliatoi alle fine della partita della categoria juniores nel corso del “Mito Cup”, autorizzata dalla Federazione italiana gioco calcio.

Alla fine dell’incontro scoppiava una lite davanti gli spogliatoi della struttura sportiva. Qui restava ferito uno dei giocatori di 17 anni. Sono stati chiamati i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

I medici dopo una serie di controlli stabilivano che il calciatore aveva un trauma cranico. La prognosi è di 10 giorni. Sono in corso indagini per risalire all’aggressore.

Troppe risse nelle ultime settimane

Nelle ultime settimane si sono registrati svariati episodi di violenza in città a Palermo. L’ultima rissa in via Maqueda l’11 giugno scorso. L’aggressione è avvenuta nei pressi di un coiffeur per uomo. Per cause in corso di accertamento un uomo armato di spranga ha colpito un altro uomo alla testa.

Sono stati chiamati i carabinieri e i sanitari del 118. L’uomo ferito è stato portato all’ospedale Civico. Il presunto aggressore in caserma dai carabinieri per cercare di ricostruire quanto successo.

Sono intervenuti in massa i carabinieri del Radiomobile che sono riusciti a prendere l’aggressore e portarlo in caserma.

In quel caso, in seguito, è stato identificato l’aggressore che aveva colpito al capo con una spranga il barbiere al culmine di una discussione su un lavoro ritenuto non soddisfacente dal cliente passato alle vie di fatto