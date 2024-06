Un comizio elettorale che è finito in rissa, con uno dei candidati al consiglio comunale dello schieramento opposto aggredito a calci e pugni. È successo ieri sera a Campobello di Licata dove in piazza 20 settembre era in corso il comizio del candidato sindaco Vito Terrana. Ad avere la peggio è stato l’aspirante consigliere comunale Angelo La Greca, candidato nella lista che supporta Antonio Pitruzzella.

Secondo quanto ricostruito e come si legge su Grandangoloagrigento.it, La Greca era intervenuto per sedare una rissa in corso tra un altro candidato al consiglio comunale e un addetto al servizio audio e video del comizio. La Greca, preso alle spalle, è stato così picchiato con calci e pugni. Ferita ad un ginocchio anche la moglie. Il candidato al consiglio comunale è finito all’ospedale di Canicattì con traumi sparsi.

Il commenti di Pitruzzella

Pitruzzella, aspirante sindaco, ha così commentato l’episodio: “Ad Angelo e Rachele va la solidarietà di tutte le forze politiche che appoggiano la lista Antonio Pitruzzella Sindaco. Con vigore condanniamo questo vile atto e chiediamo che le autorità facciano al più presto chiarezza sull’accaduto. Chi ha avvelenato il clima di questa competizione elettorale, predicando bene e razzolando male, si assuma la responsabilità politica di tale autentica manifestazione di squadrismo punitivo che nulla dovrebbe avere a che fare con la vita democratica della nostra città. Ed al posto di affrettarsi a ribaltare i fatti, faccia chiarezza al proprio interno. L’unico comportamento accettabile da un candidato sindaco è quello di espellere chi si rende responsabile di comportamenti violenti. Se non avviene questo si è complici. I campobellesi non meritano che certi comportamenti, certe logiche e certe persone la facciano da padroni nella vita politica di questa città.”

Terrana: “Condanno ogni forma di violenza”

Sul caso è intervenuto anche l’altro candidato sindaco, Vito Terrana: “Condanno ogni forma di violenza senza se e senza ma. Quello che è successo non descrive i principi di democrazia che il nostro gruppo non condivide in nessun modo. Noi abbiamo svolto una campagna elettorale di contenuto, mostrando programmi, e non abbiamo mai alzato i toni nei comizi e non abbiamo insultato nessuno. Ieri registriamo l’aggressione subita ad un componente della nostra squadra, un candidato al consiglio comunale. Noi siamo sempre stati per il confronto verbale pacifico e ripudiamo ogni forma di violenza”.

Lupo: “Solidarietà a La Greca”

“Esprimo la mia totale solidarietà e vicinanza al candidato al consiglio comunale del partito democratico nel Comune di Campobello di Licata, Angelo La greca, vittima di un vile atto di aggressione dopo un’iniziativa elettorale”. Lo ha detto il candidato del partito democratico alle prossime elezioni europee Giuseppe Lupo, che ha aggiunto:” Si tratta di un grave gesto che va assolutamente condannato e ci auguriamo che le forze dell’ordine facciano presto luce su quanto accaduto e provvedano a ristabilire un clima di sicurezza e civiltà democratica che, come conferma questo gesto, rischia di essere compromesso”

